金門春遊消費券吸客 最多領500元

2019-04-03 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



配合春遊補助方案，金門縣府將加碼發放旅遊消費券，遊客5至6月到金門旅遊，可額外獲得消費券。圖為同安渡頭。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

交通部觀光局春遊補助方案4月上路，金門縣政府將加碼發放旅遊消費券，住宿第一晚可領200元、第二晚300元，每人最多可領到500元。金門縣觀光處長丁健剛表示，活動將於5至6月辦理，歡迎金門所有業者都來成為特約商店，也鼓勵業者同時推出優惠活動，提高旅客消費的誘因。

交通部觀光局將推春遊補助措施，縣府確定以消費券方式加碼補助，金門縣政府昨也召開3場「春季旅遊專案說明會」，在地業者參與相當踴躍，希望藉由這次活動為金門的觀光產業注入新動能。

丁健剛表示，此次活動中央既定的補助方案有2項，分別為自由行旅客及團體客，另外縣府為擴大並刺激旅客在金消費，已向中央爭取到1千萬元辦理發放旅遊券。

此次春季旅遊內容分為自由行旅客、團體旅遊優惠及旅遊券活動等3項，補助對象限本國籍遊客；依據觀光局辦法，自由行旅客除住宿每房直接折抵500元外（每人限1次並於周日至周四間入住參與活動之合法旅宿業），18至40歲青年來離島或小鎮(烈嶼)地區旅遊住宿，更可多享2次住宿折抵。

團體旅客需透過金門地區旅行社提出申請，成團後每人每日獎勵500元，每團最高上限5萬元(為鼓勵平日出遊，旅遊行程含放假日不能超過1天)。

至於縣府的加碼補助，只要持來金機(船)票及住宿合法旅宿遊客，即可至總兵署領旅遊券，住宿一晚200元，第二晚300元，最高上限500元，領完為止。相關訊息洽縣府觀光處，電話：082-324174。