立足新堀江23年 佐丹奴因成本考量熄燈

2019-04-02 22:13 中央社 高雄2日電



立足高雄新堀江商圈23年的平價服飾連鎖品牌「佐丹奴」五福店3月底熄燈，令消費者不捨，佐丹奴在高雄還另有門市，業者表示，考量經營成本加上租約到期而收店。

佐丹奴1996年在新崛江商圈插旗，後來遷移至對面的玉竹商圈迄今，前後立足23年，店家串連新堀江商圈與玉竹商圈，有許多逛街民眾的足跡；這家佐丹奴日前悄悄關店，在店門拉上招租布條，令不少消費者錯愕。

佐丹奴表示，由於五福店3月底租約到期，考量商圈移轉與經營成本因此決定撤店，未來可能再找合適的店面重新開張。

佐丹奴五福店的隔壁是高雄市警察局新興分局五福二路派出所。員警表示，隨著隔壁熄燈，派出所前人潮不再，突來的冷清，一時讓他有點不習慣。

高雄市新崛江商店街永續發展協會總幹事楊翔茗表示，佐丹奴遷出新崛江商圈後，在對面玉竹商圈重新開店，位處三角窗租金較貴，加上暖冬與虛擬商城夾擊下，生意大受影響，業者考量成本撤店，他可以理解。

桃園市議員王浩宇臉書日前貼出上週末在高雄拍的商圈照，酸高雄新堀江商圈「週末下午空蕩蕩」。楊翔茗說，那張是玉竹商圈，不是新堀江商圈，以此張冠李戴，很要不得。

面對有媒體把佐丹奴熄燈的「帳」算在新堀江商圈上，楊翔茗大表無奈，他說，其實目前新崛江商圈人潮比玉竹商圈多很多，商圈內空租店面也從原先10家已降至4、5家，空租率有下降。

楊翔茗指出，新堀江商圈店面及擺攤攤商共約有250家，服飾業約占2/3，暖冬衣服不好賣，幸好有「韓流」把人帶進來，讓新堀江商家今年首季整體業績維持正負5個百分點，否則原本預估商圈整體季營收會衰退2成。

他認為，由於商圈客群以內需市場為主，陸客團不會來，加上高雄景氣及薪資結構的大環境還沒上來，他預估商圈要發大財至少還要等1、2年。

另外，玉竹商圈服飾店業者表示，王浩宇雖錯把玉竹商圈當新堀江商圈酸，但玉竹商圈位在市中心中央公園對面，緊鄰高雄捷運中央公園站，交通便利也算是高雄指標性商圈，他在這裡賣衣服賣20多年，去年首度做到賠錢，打算4月下旬結束營業。

他認為，玉竹商圈沒落將重創高雄經濟形象，呼籲高市府把錢花在刀口上並多花心思救救商圈，設法把人帶進來。

他又說，玉竹商圈有數十家商家，以服飾店居多，主要客群是年輕人，最近來店光顧消費者比以前少很多，加上暖冬衝擊生意，不只他，商圈同業也叫苦連天。