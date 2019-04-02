杜絕燒烤業者冒煙製造空汙 澎縣府大動作稽查

2019-04-02 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



澎湖縣政府環保局2日持續前往「大姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「鳳姊燒烤」、「菜園情人碼頭燒烤」等燒烤店稽查，了解業者是否確實設置油煙處理設備。縣府重申，業者必須通過油煙排放檢測才可營業，否則將處以罰鍰，並斷水斷電。

澎湖縣府近來針對燒烤業者大動作展開5波「營業場所公共安全聯合稽查」，要求業者改善食品環境衛生、違章建築、燒烤油煙異味等項目，部分業者已配合規定陸續拆除違建，並裝設集氣設備。

環保局稽查發現，「鳳姊燒烤」雖採用集煙機器，但現場測試集煙效果，若有側風吹來，油煙還是會飄散，且靜電除煙後仍有異味，已現場採樣送檢，待檢測結果出爐後，才能確定是否符合標準。

「一品無煙碳烤」則使用紅外線烤爐、烤盤，可大幅降低油脂接觸木炭，避免產生大量油煙，經現場測試，油煙的確大幅減少，但仍有異味。稽查人員建議業者應使用中央廚房烤爐，統一集中烤肉供客人食用，可符合標準，又節省瓦斯成本。

「菜園情人碼頭燒烤」是2日唯一還在營業的燒烤店，其土地、建物雖合法，但未安裝除油煙設備，因業者營業中，縣府將啟動空汙檢驗，若未達標準，將立即開罰，並勒令停業。