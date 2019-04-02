親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

伴侶賺多少才能維繫感情？ 「至少15萬」揭現實悲歌

邱太三涉關說醫師逃漏稅 扯總統賦予司改職責

杜絕燒烤業者冒煙製造空汙 澎縣府大動作稽查

2019-04-02 21:13聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

澎湖縣政府環保局2日持續前往「大姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「鳳姊燒烤」、「菜園情人碼頭燒烤」等燒烤店稽查，了解業者是否確實設置油煙處理設備。縣府重申，業者必須通過油煙排放檢測才可營業，否則將處以罰鍰，並斷水斷電。

澎湖縣府近來針對燒烤業者大動作展開5波「營業場所公共安全聯合稽查」，要求業者改善食品環境衛生、違章建築、燒烤油煙異味等項目，部分業者已配合規定陸續拆除違建，並裝設集氣設備。

環保局稽查發現，「鳳姊燒烤」雖採用集煙機器，但現場測試集煙效果，若有側風吹來，油煙還是會飄散，且靜電除煙後仍有異味，已現場採樣送檢，待檢測結果出爐後，才能確定是否符合標準。

「一品無煙碳烤」則使用紅外線烤爐、烤盤，可大幅降低油脂接觸木炭，避免產生大量油煙，經現場測試，油煙的確大幅減少，但仍有異味。稽查人員建議業者應使用中央廚房烤爐，統一集中烤肉供客人食用，可符合標準，又節省瓦斯成本。

「菜園情人碼頭燒烤」是2日唯一還在營業的燒烤店，其土地、建物雖合法，但未安裝除油煙設備，因業者營業中，縣府將啟動空汙檢驗，若未達標準，將立即開罰，並勒令停業。

澎湖縣府表示，肯定業者願意裝設除油煙設備，但仍須符合空汙法標準，通過聯合稽查才能營業，未改善前營業，縣府將開罰，並斷水斷電。

澎湖縣政府環保局2日持續前往「大姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「鳳姊燒烤」、「菜園...
澎湖縣政府環保局2日持續前往「大姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「鳳姊燒烤」、「菜園情人碼頭燒烤」等燒烤店稽查，了解業者是否確實設置油煙處理設備。圖／澎湖縣政府提供
分享
澎湖縣政府環保局2日持續前往「大姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「鳳姊燒烤」、「菜園...
澎湖縣政府環保局2日持續前往「大姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「鳳姊燒烤」、「菜園情人碼頭燒烤」等燒烤店稽查，了解業者是否確實設置油煙處理設備。圖／澎湖縣政府提供
分享
澎湖縣政府環保局2日持續前往「大姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「鳳姊燒烤」、「菜園...
澎湖縣政府環保局2日持續前往「大姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「鳳姊燒烤」、「菜園情人碼頭燒烤」等燒烤店稽查，了解業者是否確實設置油煙處理設備。圖／澎湖縣政府提供
分享
澎湖縣政府環保局2日持續前往「大姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「鳳姊燒烤」、「菜園...
澎湖縣政府環保局2日持續前往「大姊燒烤」、「一品無煙碳烤」、「鳳姊燒烤」、「菜園情人碼頭燒烤」等燒烤店稽查，了解業者是否確實設置油煙處理設備。圖／澎湖縣政府提供
分享

澎湖碼頭違建
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

「待轉區」寫成簡體字 高市養工處：廠商不知哪找的字版

2019-04-02 20:33

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

高雄路口簡體字「待轉區」 晚上已修正恢復繁體字

2019-04-02 21:57

金門亂丟垃圾要當心 環保局加裝監視器「全都錄」

2019-04-02 19:48

台灣燈會一卡通網路喊價飆 第5刷開賣還有貨

2019-04-02 18:34

三工處長林清洲服務42年 南台灣道路熱記於心

2019-04-02 18:27

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45

也為國軍助收洋蔥解套 恆春農會拚全面機械化

2019-04-02 16:04

撞臉賴清德 醫師圓夢在「杜蘭朵」劇中軋一角

2019-04-02 15:54

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51

墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35

護黑琵棲地 環團促茄萣濕地升格國家級

2019-04-02 14:36

清明連假加墾丁音樂季 4、5日南下是「地雷區」

2019-04-02 14:24

高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

想當「宋江」還是「阮小二」 梁山泊臉譜畫展在內門

2019-04-02 12:17

長治鄉長換人做 最幼齒鄉長兒童節簽公文

2019-04-02 12:02

大武山成年禮連辦22年 時光寶盒相約50年後開啟

2019-04-02 11:42

金門災害防救演習 首度以非洲豬瘟為敵

2019-04-02 11:28

高醫大醫材平台 動物實驗增效率

2019-04-02 01:22

連假去哪？ 屏東賞鳳梨彩田

2019-04-02 00:28

消防App 手機就是無線電

2019-04-02 00:17

春旅上路！ 竹田小鎮漫遊去

2019-04-02 00:16

韓國瑜爆 馬雲盼訪高雄與青年座談

2019-04-02 00:08

朱立倫提金門會談 楊鎮浯首度表態：樂見

2019-04-02 00:05

大武山成年禮 64人登大人

2019-04-01 23:54

韓國瑜有夢 成立像北農的公司

2019-04-01 23:46

高雄公車亭禁菸 首日開2罰單

2019-04-01 23:43

春吶出走移師高雄 墾丁春假訂房年減2成

2019-04-01 21:10

高雄公車、計程車候車亭禁菸4月1日起開罰 首日開2罰單

2019-04-01 17:39

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

交長拍板 桃園蘆興南路增設交流道

2019-04-02 00:17

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

2019-04-02 20:03

栽種上千棵花旗木 嘉義竹崎118線河堤花開

2019-04-02 09:37

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

銅鑼千株桑葚免費採 晚到就沒了

2019-04-02 12:19

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

池上整排原生火刺木遭砍除 鄉民嘆：只有金城武樹才是樹

2019-04-02 16:37

4天連假不想人擠人？桃園熱門景點管制看這邊

2019-04-02 11:47

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51

東豐綠廊砍樹挨轟 中市府：前朝發包

2019-04-01 23:25

賞螢季開跑 「四要一不」賞螢技巧別忘

2019-04-02 11:06

清明連假 新北市淡水北新庄地區將分流管制車潮

2019-04-02 12:02

「待轉區」寫成簡體字 高市養工處：廠商不知哪找的字版

2019-04-02 20:33

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

全台首創！台東縣府認證星空導遊培訓課程 免費報名

2019-04-02 10:16

侯友宜訪鶯歌 推動「雙站」都市更新

2019-04-02 00:08

長治鄉長換人做 最幼齒鄉長兒童節簽公文

2019-04-02 12:02

黃偉哲上任後 首波區長異動名單出爐

2019-04-02 16:42

「錨─泊」定錨基隆 斑駁、腐鏽船體現藍光

2019-04-02 14:32

他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50

國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44

忠狗等不到主人回來不吃不喝4天 暖心里長安置

2019-04-02 10:03

石岡柴犬走失 小鎮社群動員接力找回

2019-04-02 11:22

這裡生態超豐富 竟有近10種螢火蟲出沒

2019-04-02 16:29

新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

消防App 手機就是無線電

2019-04-02 00:17

墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35

台南議員6選區重新驗票 74張爭議票待認定

2019-04-02 18:23

影／嘉義市長拚經濟 創造120人就業機會

2019-04-02 14:11

台南沒設冷鏈據點？可能落腳玉井

2019-04-02 00:26

蔡英文肯定幼兒園準公共化：甜蜜多一點、負擔少一點

2019-04-02 12:35

彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04

孫大千批翁章梁 梅山鄉會總幹事回擊不知種茶的辛苦

2019-04-02 19:18

明年立委選舉 藍主委：坐七望八

2019-04-01 23:58

影／「林右昌指派我一個任務」 林佳龍破梗允諾

2019-04-02 18:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top