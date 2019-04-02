咪咪幼兒園捐住警器 學童贈「加油英雄」匾感謝消防局

2019-04-02 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄市私立咪咪幼兒園熱心公益，連5年捐贈住宅用火災警報器給高市消防局，累計共捐贈3625顆，今年是第5年，咪咪幼兒園每年舉辦義賣活動，所得購置住警器，今舉行捐贈儀式，幼兒園學童們特別製作匾額「加油英雄」感謝消防叔叔。

高市私立咪咪幼兒園從2015年起，每年捐贈住宅用火災警報器，今年是第5年捐贈，累計共捐贈3625顆。咪咪幼兒園每年舉辦義賣活動，從中教導學童們用愛與奉獻精神回饋社會，義賣所得捐贈住警器。

今下午舉行的捐贈典禮場面溫馨，咪咪幼兒園為感謝消防叔叔們，特別製作「匾額」，寫著「加油英雄」送給消防局。

另外，高市消防局特搜中隊搜救犬隊隊員們，帶著搜救犬Adolph（豆腐）、Zoe（柔伊）出場，帶領學童們認識搜救犬，這兩隻搜救犬今年剛通過IRO國際認證，可以正式上線執行搜救任務。

高市消防局火專門委員陳天來說，「搜救犬」和「住宅用火災警報器」都是災害現場立下功勞的好夥伴，住警器可以及早發現火災，及早通報，愈能確保消防人員免於深入「猛烈火場」中犯難救援。如同搜救犬靈敏的鼻子，及早替消防人員找出待救的民眾，減少傷亡。