金門歷史建築修復「獎」很大 獎助上限提高到9百萬元

2019-04-02 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門目前排序待修的各項具歷史文化意義之古蹟及歷史建築設施有180餘件之多， 為鼓勵金門民眾重視古蹟、歷史建築之保存，增加補助金額，金門縣文化局新修訂「金門縣私有歷史建築修復獎助辦法」，增加維護及再利用之類別，並提高補助金額及項目，由原來獎助上限550萬元，提高到9百萬元上限，且建物具有特殊價值者，經審查小組審查同意後，還不在此限，該辦法已送縣務會議審議通過，對本縣歷史建築未來修復是一大助力。

金門縣文化局表示，目前已指定古蹟有83處、歷史建築148處、文化景觀2處、紀念建築1處、古物3件，無形文化資產12件，倍數增加且逐年增加中，排序待修的具歷史文化意義古蹟及歷史建築設施有180餘件之多，古蹟維護刻不容緩，可說是在跟時間賽跑。

除了地方政府編列補助經費外，爭取中央經費的補助，實為當務之急，文化局每年持續向文化部申請補助款，近年來成效優異，104年中央補助近新台幣︰2380萬元、105年中央補助近新台幣︰2850萬元、106年中央補助近新台幣︰4480萬元、去年的中央補助近新台幣︰1100萬元，逐年倍數遞增。