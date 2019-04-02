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金門歷史建築修復「獎」很大 獎助上限提高到9百萬元

2019-04-02 20:38聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門目前排序待修的各項具歷史文化意義之古蹟歷史建築設施有180餘件之多， 為鼓勵金門民眾重視古蹟、歷史建築之保存，增加補助金額，金門縣文化局新修訂「金門縣私有歷史建築修復獎助辦法」，增加維護及再利用之類別，並提高補助金額及項目，由原來獎助上限550萬元，提高到9百萬元上限，且建物具有特殊價值者，經審查小組審查同意後，還不在此限，該辦法已送縣務會議審議通過，對本縣歷史建築未來修復是一大助力。

金門縣文化局表示，目前已指定古蹟有83處、歷史建築148處、文化景觀2處、紀念建築1處、古物3件，無形文化資產12件，倍數增加且逐年增加中，排序待修的具歷史文化意義古蹟及歷史建築設施有180餘件之多，古蹟維護刻不容緩，可說是在跟時間賽跑。

除了地方政府編列補助經費外，爭取中央經費的補助，實為當務之急，文化局每年持續向文化部申請補助款，近年來成效優異，104年中央補助近新台幣︰2380萬元、105年中央補助近新台幣︰2850萬元、106年中央補助近新台幣︰4480萬元、去年的中央補助近新台幣︰1100萬元，逐年倍數遞增。

文化局表示，以新的文化資產價值表現，推動修復保存工作的轉變，平均一年同時進行10至15案，以維護古蹟、歷史建築最佳原風貌，作為提供維繫一般民眾印象中古蹟、歷史建築樸素景觀，活化利用諸如成為中醫診所、國樂館、文學館、圖書館等，歡迎民眾遊憩參觀，強化一般民眾守護金門的文化資產。

金門縣文化局為鼓勵民眾重視古蹟、歷史建築的保存，增加補助金額，並提高補助金額及項...
金門縣文化局為鼓勵民眾重視古蹟、歷史建築的保存，增加補助金額，並提高補助金額及項目，由原來獎助上限550萬元，提高到9百萬元上限。記者蔡家蓁／攝影
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金門目前已指定古蹟有83處、歷史建築148處等，正呈倍數增加且逐年增加中，古蹟維...
金門目前已指定古蹟有83處、歷史建築148處等，正呈倍數增加且逐年增加中，古蹟維護刻不容緩，可說是在跟時間賽跑。記者蔡家蓁／攝影
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歷史建築古蹟金門
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