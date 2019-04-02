春遊補助上路 金門縣府加碼消費券吸客

2019-04-02 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



交通部觀光局春遊旅遊補助方案4月上路，金門縣政府將加碼發放旅遊消費券，住宿第一晚可領取200元、第二晚300元，每人最多可領到500元。金門縣觀光處長丁健剛表示，活動將於5月至6月辦理，歡迎金門所有業者都來成為特約商店，也鼓勵業者同時推出優惠活動，提高旅客消費的誘因。

金門縣政府今日召開三場「春季旅遊專案說明會」。金門在地業者參與相當踴躍，擠滿現場，大家都希望藉由這次活動，為地區的觀光產業注入新的動能，參與的業者都十分支持縣府以發放旅遊券的方式來吸引遊客。

丁健剛表示，此次活動中央既定的補助方案有二項，分別為自由行旅客及團體客，另外縣府為擴大並刺激旅客在金消費，已經向中央爭取到1千萬元辦理旅遊券。

此次春季旅遊內容有分為自由行旅客、團體旅遊優惠及旅遊券活動等下列三項，補助對象限本國籍遊客；依據觀光局的辦法，自由行旅客部分，除住宿每房直接折抵500元外，（每人限1次並於週日至週四間入住參與活動之合法旅宿業），18歲至40歲青年來離島或小鎮(烈嶼)地區旅遊住宿，更可多享2次住宿折抵。

團體旅客，則需透過本縣地區旅行社提出申請，成團後每人每日獎勵500元，每團最高上限5萬元(為鼓勵平日出遊，旅遊行程含放假日不能超過一天)。