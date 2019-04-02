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金門亂丟垃圾要當心 環保局加裝監視器「全都錄」

2019-04-02 19:48聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門自從2年前開始嚴格執行垃圾分類政策後，民眾亂丟垃圾的情況增多，特別是許多偏僻的鄉間小路，更成為民眾亂丟垃圾的「熱點」，金門縣環保局除了加強稽查，也在許多重點區域增設監視器，24小時錄影取締亂丟垃圾行為。環保局呼籲，請民眾不要亂丟垃圾，若發現民眾任意丟棄垃圾，經查證確認行為人，將依違反廢棄物清理法第12條規定，處新台幣1200至6000罰鍰。

縣環保局大洋掩埋場場長蔡源銘表示，去年就已查獲裁罰67件亂丟垃圾案件，幾乎各鄉鎮都有亂丟垃圾的「熱點」，提醒民眾切勿亂丟垃圾，對於經常性髒亂點，環保局將採不定時進行定點稽查及宣導工作，並於重點區域5-6處增設監視器，但過去曾有監視器遭破壞的案例出現，所以現在他們都會一次裝多台，以防監視器遭破壞或竊走。

蔡源銘也透露，像最近環保局就移送了10多件亂倒事業廢棄物，包括建材等，因為情節重大移送檢方偵辦中，依規定可處新台幣6萬元至30萬元的罰鍰。此外，包括學生宿舍的附近，僻靜的鄉間小路，現在都成為不少沒功德心民眾亂丟垃圾的地方，他們經由攝影機，也有抓到不少起，只要罪證明確，一律開罰。

為了鼓勵民眾協助舉發亂丟垃圾行為，金門縣環保局訂有「金門縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，民眾可利用手機或行車紀錄器拍攝亂丟垃圾行為人及車牌號碼，並註明時間、地點等明確事證逕向環保局檢舉，經查證屬實將依法告發，並於行為人到繳後，提撥罰款金額的百分之30發給檢舉人作為獎金，希望藉由全民力量來共同維護環境整潔，有效遏止沒公德心之民眾亂丟垃圾。

金門縣環保局在許多亂丟垃圾的重點區域增設監視器，24小時錄影取締亂丟垃圾行為。記...
金門縣環保局在許多亂丟垃圾的重點區域增設監視器，24小時錄影取締亂丟垃圾行為。記者蔡家蓁／攝影
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金門大洋掩埋場場長蔡源銘表示，去年就已查獲裁罰67件亂丟垃圾案件，幾乎各鄉鎮都有...
金門大洋掩埋場場長蔡源銘表示，去年就已查獲裁罰67件亂丟垃圾案件，幾乎各鄉鎮都有亂丟垃圾的「熱點」。記者蔡家蓁／攝影
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