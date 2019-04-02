三工處長林清洲服務42年 南台灣道路熱記於心

2019-04-02 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



公路總局第三工務處長林清洲服務近42年，南台灣各重要道路的興建都曾參與，不需要地圖他就能把每一條路，背的一清二楚，莫拉克風災後更擔起的重建工程，除此之外也致力於道路美化及保育生態，幾乎半輩子時間都投入在南台灣道路建設中。

公路總局第三工務處處長林清洲，屏東烏龍人，從23歲年輕小伙子，直到現在滿頭白髮，已服務近42個年頭，林清洲說，公路總局內找不到第2個像他一樣，在同一個單位從承辦人員做到處長。

他回想剛進三工處，被分配到台東工務段，從屏東到台東坐火車就要花4個多小時，當時參與台11線台東中華路到知本海線新建測量工程，還是用灌入式瀝青路面工法，就地取材層層鋪設石塊後，再淋上柏油，自民國68年這套工法已逐漸淘汰，改用現今的AC瀝青混凝土。

林清洲說，民國80年擔任潮州工務段副段長，責任區超過400公里，如今擔任處長責任區增加三倍共1224公里。在三工處的時光，見證許多道路建設陸續完工，高、屏、澎、東幾乎每條道路都有他參與的身影，因此對於每一條道路，通往何處何時興建，都能如數家珍。

民國98年莫拉克風災，重創台20、台21、台24、台27、台9線主要道路，當時應變中心於屏東縣警局成立，林清洲隨即將損壞道路整理，因道路中斷共6個地區成了「孤島」，也因為林清洲對南部道路的熟悉，立刻給予國軍及救難人員相當多的幫助。

林清洲說，當時和前交通部長毛治國挺進災區，看見甲仙大橋斷橋、茂管處原地消失，目擊山區道路人間仙境成了橋斷路毀慘況，一個月幾乎沒回家都在想著儘速搶通災區道路，甚至命人拆解700噸怪手，運進災區組裝後進行搶通，後續也擔起莫拉克災後重建的任務，至今已完成修復17座陸橋，僅剩台20梅山到向陽不通。

另外，林清洲也致力於道路美化及保育生態，台26線旭海路段借助藝術家楊忠熏巧思，利用漂流木創作藝術休憩涼亭等設施，將原本髒亂的道路打造成「幸福公路」。台24線護蟹廊道也獲得國外肯定。