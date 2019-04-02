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台灣燈會一卡通網路喊價飆 第5刷開賣還有貨

2019-04-02 18:34中央社 屏東縣2日電

台灣燈會一卡通第5刷來了，屏東縣政府追印1萬張4月起開賣。圖／縣府提供
台灣燈會一卡通第5刷來了，屏東縣政府追印1萬張4月起開賣。圖／縣府提供
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台灣燈會紀念一卡通」前4刷買氣爆棚，網路轉賣喊價漲3到5倍。屏東縣府追印1萬張第5刷，昨晚開放網購，今天現場發售，目前賣出4000多張，不若前幾波一推出就秒殺。

屏東縣政府與一卡通公司合推出以台灣燈會為主視覺的「台灣燈會紀念一卡通」前幾波熱銷，屏東縣府再追印1萬張第5刷，有3000張昨天凌晨零時在Yahoo超級商城一卡通專區開放網購，到今天下午5時賣出約2000多張。

今天下午1時30分至5時，7000張預定現場販售的一卡通在屏東演藝廳、屏東戲曲故事館及恆春民謠館3地同步現場發售，但已不見大排長龍人潮，到今日下午5時，3處共賣出約2200張左右。

「台灣燈會紀念一卡通」從1月底首波1000張開賣秒殺，2月份2次追印5500張、3月中第4刷9000張又立即銷售一空，短短2個月內已賣出超過1萬5000張，1張售價新台幣100元的一卡通，在網路有人轉賣喊價300至500元不等。

縣府表示，第5刷一卡通由一卡通公司在Yahoo超級商城一卡通專區的網購持續到售完為止；由縣府販售部分還剩4000多張，下一波將於4月10日上午8時起在郵政商城開放網購，每人限購5張，售完為止。

一卡通台灣燈會網購
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