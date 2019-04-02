交通部審查：高鐵南延有其必要性 屏縣府盼儘速核定

2019-04-02 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



交通部今天上午審查「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告審查」，北上參與審查的屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，今天的審查會確立高鐵南延有其必要性，雖然仍有委員對財務可行性有意見，但是縣府認為一拖再拖，成本反而會一直變動，時間成本也會一再耗盡，在最快時程內儘速核定，才能全力朝目標前進。

他說，有關高鐵南延的經濟效益及財務可行性，從去年就不斷有審查委員提出意見，但是屏東縣政府認為高鐵未來是朝環島高鐵規劃，效益應該從全國的角度切入，而且應該加入未來的連動效益，不能只看眼前，針對今日審查委員的意見，縣府會配合鐵道局再補充相關數據資料，希望下一次審查時，能有更大的進展。

今天上午的審查會是由交通政務次長黃玉霖主持，會中整體委員達成共識，從區域發展、國土規畫角度來看，台灣勢必要發展環保鐵路網，並採取「西高鐵、東快鐵」模式，在此前提下交通部鐵道局及屏東縣政府將進一步評估可能性，再送交通部討論。

根據鐵道局報告，高鐵延伸屏東技術沒有問題，規畫中的兩條路線，一條從高雄燕巢主線上岔出、經費約750億元，另一條從左營站岔出、經費約619億元。站址則選定台糖六塊厝農場、台鐵六塊厝。其中，路線以左營岔出方案、站址以台糖六塊厝農場最可行。