不設牌位不設墳 屏東推環保樹葬引討論

2019-04-02 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



近年興起的環保葬，屏東縣每年大約只有100多人使用，不過推廣鄉鎮已逐年增加，屏東市歸園最近啟用環保葬區，由於收費低廉又環保，詢問度大大提高，也有民眾說，剛開始使用樹葬時，真的很不習慣，「就怕祖先沒有房子住」，但是第二年看到樹綠花開，頓時覺得寬心許多。

依國人的傳統習俗，人死後會設牌位或墳墓，每年清明時節就是掃墓的時候，而近年興起的環保葬，因不立牌也不設墳，更不佔空間，標榜環保且完全歸塵土，但民眾的接受度仍待推廣。

屏東縣政府民政處表示，目前推動環保樹葬的鄉鎮包括麟洛、九如、林邊等鄉，屏東市公所最近也加入，以屏東縣每年死亡人數約8200人計算，目前使用樹葬的仍佔少數，倒是火化率已達95%以上，土葬比例已大幅減少。

以麟洛鄉而言，鄉公所是自104年推動樹葬，麟洛及鄰近的長治鄉民免費，外地鄉民收費6000元，雖然收費便宜，但鄉公所殯葬所表示，樹葬接受度還是因人而異，有些民眾是考量沒有後代祭拜而選擇樹葬，也有民眾是重新整理祖墳而選擇樹葬。

最近屏東市公所也在歸園開闢2.5公頃的環保葬區，包括納骨牆及樹花葬區，如果是屏東市民及附近的九如鄉玉水村民，納骨牆收費15000元、樹花葬5000元，其他鄉鎮市民眾則加倍收費，上月底才剛推出，市公所已接到不少詢問電話。