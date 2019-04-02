撞臉賴清德 醫師圓夢在「杜蘭朵」劇中軋一角

2019-04-02 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



何正宇高中時購入的首張「杜蘭朵」全本歌劇CD珍藏至今，早已聽到滾瓜爛熟。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 高雄榮總復健科主治醫師何正宇從學生時代就愛聽歌劇，高中時買到人生中第一張「杜蘭朵」全本歌劇CD後，更成為「杜」迷，2010年以素人身分，在張藝謀執導的「杜蘭朵公主」競逐「宣旨官」一角而備受矚目；時隔9年，他終能以高雄室內合唱團團員身分登台，在「杜蘭朵」劇中軋一角。

頗有「明星緣」的何正宇，除了名字跟韓國賣座電影「與神同行」男主角河正宇「神似」，2017年前行政院長賴清德到高雄榮總出席活動，何正宇正好在現場幫忙拍照紀錄，眾人發現兩人長相「撞臉」，還合照留念傳為趣談。

流傳近一世紀的普契尼經典歌劇「杜蘭朵」，此次由衛武營國家藝術文化中心與德國萊茵歌劇院跨國製作，歐洲巡演多場後回台首演。何正宇將在這齣國際級製作的歌劇中演出群眾一員，雖沒機會唱獨角戲，不過全長2個多小時，類似鄉民、旁觀評論者的群眾連著三幕留在台上演唱，「戲份」頗吃重。

何正宇回憶，當年張藝謀導演來台選角，他只上兩個月聲樂課，就以初生之犢不畏虎的勇氣參加甄選，打敗上百名競爭者，成為進入決選的8人之一，除了他之外，其他人都具有音樂或表演藝術背景，「當時真是捏一把冷汗，但身為歌劇迷，聽他們唱歌非常享受！」

雖然人生首度選角不了了之，何正宇仍沒放棄「星夢」，4年半前他開始參加高雄室內合唱團及創世歌劇團的演出，從魔笛、茶花女、卡門演到波西米亞人，去年還在「波」劇跟主角對唱。何正宇不僅唱上癮，也聽得很過癮。「對歌劇迷來說是夢寐以求，不但能聽現場，還走到劇場中成為演出一員！」