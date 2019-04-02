為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任後每個月「夜宿」基層，四月本來要找在地勞工集體住宿的勞工宿舍夜宿，今天市議員鄭光峰質詢大林蒲遷村問題之後，韓國瑜決定到大林蒲夜宿，和當地居民、勞工朋友聊敘勞工問題和面對大林蒲遷村案的心聲。

韓國瑜的每月夜宿，已經住過果菜市場、永安兒童之家、計程車司機家、彌陀區漁會。