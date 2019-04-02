墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



本月4日開始的清明連假及墾丁春天音樂季，大型售票音樂會只剩「夏都春宴」，旅宿業者呈現「幾家歡樂幾家愁」。圖／本報資料照 分享 facebook 本月4日開始的清明連假及墾丁春天音樂季，因「春吶」等音樂會今年紛紛移往高雄，大型售票音樂會只剩「夏都春宴」，旅宿業者呈現「幾家歡樂幾家愁」；以年輕樂迷為主的旅宿店住房率普遍下滑，業者認為是場次縮水、客層流失，以親子客層為主和辦「春宴」的高檔飯店卻滿房2至3天，業者認為少了遭染毒和狂歡疑慮，反而拉抬家庭親子客層度假意願。

每年在清明假期登場的墾丁春天音樂季，過去被年輕樂迷譽為南台灣年度流行音樂盛事；墾丁民宿吳姓業者說，當時一房難求，但近幾年隨著墾丁遊客數大幅下滑，加上消費負面消息不斷，人氣每況愈下，老牌「春天吶喊」、大咖歌手演唱型態的「春浪」和「泡泡音樂節」今年都轉往高雄，只剩「夏都春宴」，年輕樂迷隨著音樂會場次縮水流失，自然反映在住房率上。

「清明連假的住房率，如王小二過年，一年不如一年！」恆春劉姓旅宿業者慨嘆，墾丁音樂季這塊招牌，曾是滿房的保證，曾幾何時，這塊金字招牌隨著音樂會場次縮水而褪色，加上新旅宿店不斷增加，為拉抬低迷的買氣，業者在連假不得不祭出五至七折不等的優惠價，大打價格戰，墾丁核心區旅宿店因可吸收到純度假遊客，較不受影響，區外的民宿和旅館普遍在五成上下，不如去年。