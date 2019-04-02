新手爸媽快來 屏縣親子共讀還提供托育服務

2019-04-02 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府文化處與各鄉鎮圖書館4至7月推出「寶貝寶貝探險趣」親子共讀活動。圖／屏東縣政府文化處提供 分享 facebook 屏東縣政府與各鄉鎮圖書館合作推動的｢寶貝寶貝探險趣」親子共讀活動，4月起將舉辦一系列專為新生兒家庭規劃的親子講座、兒童劇下鄉、故事嘉年華活動，讓新手爸媽為嬰幼兒開啟人生閱讀的第一步，部分活動還提供現場協助托育服務，超貼心。

因應「滑世代」來臨，為了讓小朋友及早接觸閱讀，今年的「寶貝寶貝探險趣」親子共讀系列活動把新生兒家庭也列入，於4月13日起每週六、日，於屏東演藝廳、各鄉鎮圖書館及學校，展開近60場親子講座及說故事活動。

此次活動針對屏縣新生兒家庭寄送閱讀邀請卡，家長掃描邀請卡的QR code即可線上報名，報名成功且參加全程者，可取得幼兒借書證1張及閱讀禮袋1份，內含教育部提供的繪本與縣府加碼的洗澡書各1本，活動以107年出生且無縣內任一公共圖書館借書證之新生兒家庭優先參加。

另從5月起每周末下午2點半及周日上午11時，邀請對位室內樂團於演藝廳一樓大廳演出親子音樂會，自由入場，充滿活潑童趣的曲目，讓音樂貼近生活，引領孩子創造心中的想像與故事。

文化處表示，今年講座除了場次增加、也增加主題的廣度，邀請各領域的專家學者、醫師從幼兒發展面面觀、閱讀素養的培養、說故事技巧等各種主題進行分享。