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春藝青年樂舞計畫 演出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》

2019-04-02 14:33聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄春天藝術節第五屆青年樂舞計畫，徵選了60名青年學子，歷經超過半年300小時的訓練，4月27、28日大東文化藝術中心演出「飛向世界的台灣囝仔」，挑戰柴可夫斯基《弦樂小夜曲》與融合12首台灣民謠的《台灣四季》。邀請兩組編舞家，帶領青年表演者跨越文化的界限，從希臘神話的世界到台灣的春夏秋冬。

高雄春天藝術節從2015年起，持續發掘熱愛音樂和舞蹈的在地青年學子，透過專業的培訓，用「樂」與「舞」打造一場專屬於高雄具獨特文化魅力的特色節目，展現高雄由基礎開始培育表演人才的青年城市理念。 

高雄市文化局表示，每年樂舞青春最大的困難，就是選出青年樂手難度適合、同時符合編舞家創作的曲子。擔任樂舞青春５年的指揮涂惠民表示，每年樂舞青春音樂都會有不同的主題，今年首次嘗試全弦樂的編製，挑選的兩首曲子是極大的對比，分別是浪漫樂派的柴可夫斯基，與日本編曲家早川正昭運用巴洛克風格四季和弦融合12首台灣民謠的《台灣四季》。

柴可夫斯基《弦樂小夜曲》部分，邀請義大利知名編舞家FRANCESCO D’ASTICI編創以希臘神話作為創作源泉的《亞特蘭提斯》；另一是首次挑戰台灣本土民謠，邀請高雄在地優秀編舞家王國權、張雅婷共創《台灣四季》，打造台灣四季風情畫。

已經第３次參與青年樂舞計畫的舞者李睿庭表示，以往不會去聽台灣古早的音樂，今年跳台灣民謠作品，才發現原來台灣之前的音樂是那麼的酷，光聽音樂本身就是好聽的，跳起來特別的有感覺。「飛向世界的台灣囝仔-《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》」購票可上網https://goo.gl/sJoFDm查詢。

高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出台灣四季之夏。圖／高雄...
高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出台灣四季之夏。圖／高雄市文化局提供
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高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出台灣四季之春。圖／高雄...
高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出台灣四季之春。圖／高雄市文化局提供
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高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出台灣四季之冬。圖／高雄...
高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出台灣四季之冬。圖／高雄市文化局提供
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高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出台灣四季。圖／高雄市文...
高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出台灣四季。圖／高雄市文化局提供
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高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出台灣四季之秋。圖／高雄...
高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出台灣四季之秋。圖／高雄市文化局提供
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高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，樂團成員負責音樂演出。圖／高雄...
高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，樂團成員負責音樂演出。圖／高雄市文化局提供
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高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出亞特蘭提斯。圖／高雄市...
高雄春藝樂舞計畫推出《台灣四季X亞特蘭提斯傳說》，舞者舞出亞特蘭提斯。圖／高雄市文化局提供特蘭提斯
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