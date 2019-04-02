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清明連假加墾丁音樂季 4、5日南下是「地雷區」

2019-04-02 14:24聯合報 記者潘欣中╱即時報導

清明連假及墾丁春天音樂季將至，警方在墾丁大灣路段將視車流作分流導引、單向管制及障...
清明連假及墾丁春天音樂季將至，警方在墾丁大灣路段將視車流作分流導引、單向管制及障礙排除等，並強力取締路邊違停。記者潘欣中／攝影
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本月4日是清明連假墾丁春天音樂季，雖然大型售票音樂會今年只僅「夏都春宴」，和滿州鄉小墾丁度假村的免費「山谷音樂季」，警方估計連假4天將湧入近10萬的旅遊和返鄉掃墓人潮，提醒易塞車時段落在4、5日南下和6日北上時段，恆春及枋寮警方都將在首日祭出交通管制措施。

今年清明連假　因逢墾丁春天音樂季音樂會場次大縮水，警方估計人潮不如往年，但到墾丁和台東的出遊車潮外，還有返鄉掃墓人潮，估計連假4天將湧入近10萬人，「夏都春宴」4至6日晚間舉辦、「山谷音樂季」5至6日晚上舉辦，另在小灣和南灣有免費小型音樂派對，南下墾丁及台東車潮將集中在4日下午至5日上午，6日中午後就會湧現北返車潮。

台1線屏東枋寮水底寮5叉路匯集前往台東及墾丁的車潮，枋寮分局將於台一線436公里（水底寮五岔路口）到445.5公里（嘉和路口）視車潮調撥車道，將北上車道調撥予南下車輛使用；6日北返車潮湧現時，將南下車道調撥予北上車輛使用，並有替代道路的分流措施。

恆春警方為因應車潮，台26線熊家豬腳前分隔島缺口封閉；台26線31到32公里處道路、屏153線射寮路口至墾四之一路口段及墾丁大灣路道路兩側禁止停車；車城和平路口、中正路口、中山路124巷前及墾丁大灣路段，將視車流作分導引、單向管制及障礙排除等，並強力取締路邊違停。

至於夜間熱門逛街地的墾丁大街，周邊停車空間預估大型車停車位40位、小型車停車位約1009位，可提供1049車位；每天下午4至10時，墾丁大街實施人車分道，道路內二側為車輛行駛路線、外二側為人行步道，並視情況採單線雙向通車。雖然音樂季場次大縮水，近年也未發生發生嚴重毒品或犯罪案件，但警政、檢察、衛生等機關仍會進駐墾丁，維護並建立恆春半島清新健康的旅遊形象。

墾丁車潮連假
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