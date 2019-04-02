高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市林園警分局大寮分駐所有33名員警，其中6名女警，女警們各有專長，有的精通外文，也有考取導遊領隊證照，結合專長協助轄區民眾。女警薛淑琴說，警察工作要面對「人」的事情，「先處理人的情緒，再來處理人的事情」。

高市林園分局大寮分駐所6名女警分別是薛淑琴、謝伶婕、鍾欣栩、李穎宣、陳靖穎、楊婉琪，有的是特考班，也有警專正期畢業。薛淑琴是文藻外語大學法文系、中正大學戰略暨國際事務研究所畢業，謝伶婕也是念外語相關科系。鍾欣栩則是高雄餐旅大學畢業，考取領隊導遊等證照。6名女警的外語能力都相當不錯。

今年3月，薛淑琴遇到一對來自菲律賓母子，要到高雄大寮區尋根與生父相認，薛淑琴用流利的英語與菲律賓的母子溝通，獲悉他們需要的幫忙後，從中協助。

即使薛淑琴隔天休假，她仍犧牲假期返回派出所，協助這對菲律賓母子到戶政事務所，擔任菲籍母子與戶政事務所溝通橋樑，協助找尋生父，雖然事後聯繫結果，獲悉生父已過世，但菲律賓母子很感謝台灣警察熱心協助，事後雙方還互加臉書好友。