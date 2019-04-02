高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



昨天一名網友在臉書「爆料公社」上傳高雄美濃一處水圳遭人丟棄大量芭樂照片，PO文引發網友與美濃在地居民熱議。今天上午，獅子頭水圳水位變高，芭樂已被灌溉水沖往下游，水道上僅見零星空套袋。水圳旁李姓住戶說，近日芭樂價格差，丟棄芭樂是「壞丫（次級品）」，可能是賣不出去才隨意丟棄。

芭樂近日價格低落，有人發現美濃農民在吉洋里水圳傾倒芭樂，長度綿延約200公尺，網友拍照上傳，內容寫說「來美濃晃晃，看到水溝都是芭樂， 路旁阿嬤應該覺得很浪費，農民辛苦種的芭樂都倒水溝了 ！高雄怎麼了 〜 韓市長不是接了很多訂單了〜 唉！」。

芭樂丟棄處是灌溉水圳，鄰近農地有種植芭樂，今早水圳放水，昨日丟棄的芭樂已被大水沖走。李姓住戶說，昨天清晨兩點起床發現水圳有人傾倒很多芭樂，品質是「壞丫」（次級品），近日芭樂價格很差，好的一斤才4塊錢，不知道是誰丟的，可能是賣不到錢所以生氣丟棄，動不動對水溝發脾氣，我們也替水溝叫屈。