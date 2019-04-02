想當「宋江」還是「阮小二」 梁山泊臉譜畫展在內門

2019-04-02 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



民俗藝陣宋江陣由來與章回小說《水滸傳》故事有關，高市內門溝坪國小配合今年宋江陣活動擬定「 找廟趣」主題，師生走訪在地廟宇、認識宋江陣，33位學生選定書中人物彩繪臉譜，分別創作宋江、公孫勝或阮小二等人物，學生畫作即日起起在順賢宮2樓公開展覽。

為慶祝百年校慶，內門溝坪國小陸續舉辦學生美展，此次配合宋江陣嘉年華會，以「水滸宋江」為主軸，指導老師呂岐衡帶著學生走訪興天宮、紫竹寺與順賢宮等廟宇，並以跟宋江陣相關的人物姓名、別號、星名及特徵為發想，讓學生發揮想像力彩繪臉譜。

畫作完成後，主辦宋江陣活動的順賢宮提供展覽空間，水滸宋江繪英雄的畫展從4月1日展覽至18日，學生不僅作畫，還要在現場導覽與解說，跟觀畫遊客分享創作想法。

六年級學生林嘉立畫的是梁山泊108好漢的首領宋江，宋的特色是身材短小、孝順又仗義疏財，畫作主題訂為「宋江–呼保義」。林說，擔任首領的人需要八面玲瓏、面面俱到，所以將創作臉譜劃分為四等分，分別代表領導者、父親、兄弟姊妹與臣子等身分；另位學生陳訃貴則選擇阮小二當創作主題，他說，自己活潑好動，個性跟阮小二很像，才會選擇以阮當畫作主題。