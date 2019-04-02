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大武山成年禮連辦22年 時光寶盒相約50年後開啟

2019-04-02 11:42聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣大武山成年禮已連辦22屆，今年有64位學員完成挑戰。記者翁禎霞／攝影
屏東縣大武山成年禮已連辦22屆，今年有64位學員完成挑戰。記者翁禎霞／攝影
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連辦22年的屏東縣大武山成年禮，今年有64位青年學員成功挑戰北大武山，他們同時帶回上屆學員埋在山上的「時光寶盒」，相約50年後共同打開見證青春。

屏東縣長潘孟安表示，大武山成年禮不僅是環境教育，更是最好的生命教育，相信這段旅程將成為每位學員生命中美好的記憶，未來在大武山的庇佑下，期望人人都從此開啟人生更美好的道路。

大武山成年禮已連辦22年，不少幹部從第1屆就參與迄今，今年擔任總領隊的屏東大學校長古源光已連續15次登上大武山，他說自己第一次登上北大武山時就深受感動，並自我期許只要時間允許，他一定要年年參加，今年他與學員在山上經歷大武山的瞬息萬變，還有低溫、霧雨等考驗，但他相信走過的學員一定忘不了。

在每一年的大武山成年禮中，參與學員都會帶著自己認為最值得紀念的東西上山，以做為「時光寶盒」埋在山中，翌年再由下屆學員挖出帶下山保存，相約五十年之後共同開啟，歷經22年後，「時光寶盒」到底珍藏著哪些故事，年年都引人好奇，連縣長潘孟安都說，相信打開之時，今日的青春少年都已茁壯成大樹了。

今年大武山成年禮主題為「迴溯之旅」，64名學員在出發前必須經歷力里山負重訓練，男學員至少揹負18公斤，女學員則是15公斤的重裝訓練，其中林冠樺、蘇家進是參加去年訓練未獲選的學員，今年不但捲土重來而且通過層層考驗，勇於挑戰的精神最讓人印象深刻。

屏東縣大武山成年禮已連辦22屆，今年有64位學員完成挑戰，他們並帶回上屆屆的「時...
屏東縣大武山成年禮已連辦22屆，今年有64位學員完成挑戰，他們並帶回上屆屆的「時光寶盒」，相約50年後共同開啟。記者翁禎霞／攝影
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圖為每一年由學員帶上山的「時光寶盒」，歷經一年深埋山中後，翌年都會由學員挖出帶下...
圖為每一年由學員帶上山的「時光寶盒」，歷經一年深埋山中後，翌年都會由學員挖出帶下山保管。記者翁禎霞／攝影
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潘孟安北大武山
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