金門災害防救演習 首度以豬瘟為敵

2019-04-02 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門從去年12月底及今年初發生了3件海漂豬事件，引起各界高度重視，金門縣今年度的災害防救演習，就特別選擇非洲豬瘟為主題，進行兵棋推演，金門縣長楊鎮浯也全程參與，楊鎮浯表示，希望藉由兵推能將疫災從減災、整備、應變一直到復原重建完整探討一遍，藉由演習及實戰，將防疫工作做到最好。

這場災害防救演習於今天上午10點在消防局舉行，由金門縣長楊鎮浯主持，縣府秘書長張忠民擔任指揮官，包括農委會副主委黃金城也特別跨海出席，足見中央重視的程度。

楊鎮浯表示，金門在地理位置及兩岸關係上，是一個特殊的地方，兩岸交流特別密切，也因此在大陸發生非洲豬瘟的時候，金門是防疫最前線，歷年災害防救演習，原本都以防災為主，此次也符合時事選擇非洲豬瘟為主題。他強調，災害防救工作不只是地方政府的責任，而是強調橫縱向連繫整合，透過兵棋推演，讓各單位能將防疫工作做的更加滴水不漏。

演習中也詳述國際情勢與國內目前災情，並採取兵推一問題一討論，就個別案例進行深入探討。還有包括防檢局、岸巡單位等的動物疫情預防作為，與及小三通碼頭防檢疫措施等。