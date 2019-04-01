金門青年節表揚 熱心教學老師獲全國表揚

2019-04-01 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣舉行「青年節表揚活動」，計有50位社會、大專、中等學校優秀青年獲表揚，其中在金寧中小學服務的林靜儀老師，以在金門服務10年，認真指導學生等優秀事績，代表金門縣參加全國表揚。

這項青年節表揚活動在縣府多媒體室舉行，大會由救國團金門縣團委會主任委員洪麗萍主持，洪麗萍表示，希望能藉由青年節優秀青年表揚，宣揚服務的精神，勵志成為青年標竿、楷模。

金門縣長楊鎮浯表示，期許在場的社會優秀青年，成為和平的締造者、文化交流的推動者、新科技與商機的創造者及中華文化的領航者，盼望大專、中等學校優秀青年能更積極進取、推展社團活動、熱心公益。

今年度代表金門縣社會優秀青年參加全國表揚的林靜儀老師，她在金門服務已經10年，在校認真指導學生榮獲本縣科展競賽『亞軍』、推動體育文藝課程方案榮獲教育部體育署獎狀、輔導弱勢高關懷學生不遺餘力，以教育愛的精神盡力關懷並輔導其向上，有具體成效；課閒之餘，關懷弱勢及低收入戶學生克服困境，努力向上；輔導學生學習雙語參加英語讀者劇場比賽等，實屬教師中的典範。