春吶出走移師高雄 墾丁春假訂房年減2成

2019-04-01 21:10 中央社 屏東縣1日電



春吶出走高雄，墾丁整體訂房率比去年減少約2成。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 春假舉辦的墾丁音樂季今年因原創「Scream Spring春天吶喊」出走移師高雄，只剩2場音樂會，整體訂房率比去年減少約2成，不過親子旅遊增加，而警方仍按照往年規劃警力。

「春浪音樂節」已出走墾丁音樂季多年，近2年墾丁音樂季遊客量就已縮減，墾丁春天音樂季今年邁入第25年，首度沒有了「春天吶喊」，往年舉辦的其他音樂活動部分跟著停辦，只剩夏都沙灘酒店的電音音樂會「夏都春宴」。

滿州鄉小墾丁渡假村為撐住墾丁音樂季的招牌，今年首度舉辦「滿州山谷音樂季」，以排灣族古謠及歌手為號召，將於5日及6日舉辦。

夏都酒店表示，今年春假夏都的訂房率與去年差不多，前3天平均住房率達8成5，客群與往年相同。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，春假前2天的訂房率約9成到客滿，前6日約6成，有比去年減少約1成，但今年親子族群增加。

去年「春吶」從往年舉辦的鵝鑾鼻公園移師小墾丁渡假村舉辦，小墾丁的住房率約8成；今年首度舉辦「滿州山谷音樂季」，訂房率6至7成。

小墾丁渡假村總經理張福生表示，大飯店因有親子客群，受大咖音樂會出走影響不大，但以年輕族群為主的民宿就很慘，平均訂房率只有5至6成。

張福生認為，縣府4月中旬在屏東市舉辦、以5、6年級生為觀眾群的「三大日音樂節」，可以挪到墾丁春假舉辦，只有墾丁有足夠的住宿量可以容納。

縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，縣府在墾丁辦的活動有四重溪溫泉季、落山風藝術季、恆春民謠節、滿洲衝浪大賽和屏東生活節，全縣辦活動有整體的考量。

雖然今年春假墾丁只剩2處音樂活動，但恆春警方仍比照往年進行交通管制規劃，同時也和往年音樂季一樣，規劃反毒、反性侵、反恐及反酒駕勤務。