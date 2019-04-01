釣友灑花 高市新增4處漁港納入垂釣解禁評估名單

2019-04-01 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



全台許多漁港禁止垂釣，中央擬開放更多漁港給民眾釣魚。高雄市僅開放鳳鼻頭漁港給釣客垂釣，今天下午，市府海洋局邀請漁會與釣友團體交換意見，除即將開放的彌陀漁港範圍變大外，另增興達、永新、蚵仔寮、中芸四處漁港納入開放評估，其餘漁港暫不考慮。

高雄市有16處漁港，去除中央委管的前鎮漁港，現階段只有鳳鼻頭開放垂釣，彌陀漁港則列入擬開放名單，預定6月底開放市府海洋局今天邀集相關單位討論其他漁港解禁議題。座談會上，在「不影響漁船航道通行安全」的原則下，台灣釣權會、中華民國釣魚生態保育協會、小港區南友釣魚協會等組織十餘名代表出席，均強烈要求市府開放更多漁港給釣友使用。

中華民國釣魚生態保育協會理事長蔡茂耀表示，釣魚是健康的休閒活動，全高市海岸線長達62公里，僅開放旗津與西子灣共100公尺的海岸線可垂釣，怎能稱上海洋城市，政府應開放更多漁港給釣友使用。

針對釣友意見，永安、彌陀與蚵仔寮等區漁會代表則是憂心漁港解禁會影響漁船通行，製造漁民與釣友衝突，另帶來垃圾與設備失竊等問題，堅持漁船通行與作業的漁港內不可列入開放範圍，港外則不反對，但應制定管理辦法。

漁會堅持不開放港內垂釣的立場獲得釣友團體認同，釣友希望在深度夠、沒有臭油味的海堤外垂釣。討論過後，高雄區漁會所屬的市區漁港出去就是高雄港，不在開放名單上。此外，興達港、永新、蚵仔寮的南北堤，以及中芸港的東西堤外側研擬開放，鳳鼻頭（現階段僅開放北堤）與彌陀（預計僅開放北堤）也會朝南北堤同時開放進行規劃，其餘9處漁港暫不考慮。