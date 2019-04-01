馬祖加碼春遊補助 補貼50團返台船票

2019-04-01 19:46 中央社 馬祖1日電



交通部觀光局春遊旅遊補助方案4月上路，連江縣政府加碼，只要搭乘船班（台馬輪、台馬之星）返台，回程船票費用由縣府補助，預計補助50團、800人，並加贈馬祖精美溫酒壺。

至於觀光局春遊補助，自由行部分每房可折抵新台幣500元，限制每週四到週日入住，18歲到40歲青年前往離島或小鎮住宿，可以分別加碼500元。團客10人以上2天1夜，旅程中放假日不超過1天者，每人每日獎助500元，每團上限3萬元。員工旅遊前往離島住宿或住宿星級旅館，每團獎助上限5萬元。

連江縣政府表示，交通部觀光局為活絡國民旅遊，推動春遊補助方案，縣府辦理補助活動自4月1日起至6月30日，四鄉五島的民宿業者皆有參與，各家也提出不同加碼優惠，請民眾訂房前請務必向旅宿業者確認。

另外，縣府文化處也推出2019春遊馬祖春天藝文饗宴，5月1日至5月31日舉辦戰地觀光音樂祭，將於坑道內及碉堡據點內舉辦音樂會；還有閩東聚落音樂嘉年華會，將聚落發展結合藝文活動，盼帶動馬祖觀光。

春遊專案各縣市擇期於4月1日至6月30日期間辦理，只要平日入住（週日至週四）有參加活動的旅館或民宿，可享住宿費獎助。實施期間遇4月4日、4月7日、5月1日及6月9日也有補助。補助經費有限，如經費提前用罄即會公告停止受理補助申請，請務必注意春遊住宿優惠活動網站（https://goo.gl/F4Wt2K）活動專區公告相關資訊。