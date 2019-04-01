親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

手帕擦屁屁 拎鐵桶買魚 她的不塑生活古老又前衛

馬祖加碼春遊補助 補貼50團返台船票

2019-04-01 19:46中央社 馬祖1日電

交通部觀光局春遊旅遊補助方案4月上路，連江縣政府加碼，只要搭乘船班（台馬輪、台馬之星）返台，回程船票費用由縣府補助，預計補助50團、800人，並加贈馬祖精美溫酒壺。

至於觀光局春遊補助，自由行部分每房可折抵新台幣500元，限制每週四到週日入住，18歲到40歲青年前往離島或小鎮住宿，可以分別加碼500元。團客10人以上2天1夜，旅程中放假日不超過1天者，每人每日獎助500元，每團上限3萬元。員工旅遊前往離島住宿或住宿星級旅館，每團獎助上限5萬元。

連江縣政府表示，交通部觀光局為活絡國民旅遊，推動春遊補助方案，縣府辦理補助活動自4月1日起至6月30日，四鄉五島的民宿業者皆有參與，各家也提出不同加碼優惠，請民眾訂房前請務必向旅宿業者確認。

另外，縣府文化處也推出2019春遊馬祖春天藝文饗宴，5月1日至5月31日舉辦戰地觀光音樂祭，將於坑道內及碉堡據點內舉辦音樂會；還有閩東聚落音樂嘉年華會，將聚落發展結合藝文活動，盼帶動馬祖觀光。

春遊專案各縣市擇期於4月1日至6月30日期間辦理，只要平日入住（週日至週四）有參加活動的旅館或民宿，可享住宿費獎助。實施期間遇4月4日、4月7日、5月1日及6月9日也有補助。補助經費有限，如經費提前用罄即會公告停止受理補助申請，請務必注意春遊住宿優惠活動網站（https://goo.gl/F4Wt2K）活動專區公告相關資訊。

馬祖民宿音樂會
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

影／7萬顆鳳梨戴彩帽 屏東彩色鳳梨田大吸睛

2019-04-01 14:33

高市全面LED路燈 明年底實現

2019-03-31 23:42

宋江陣初賽 許淑華來了

2019-03-31 23:35

鼓勵滑世代閱讀 屏推App借書

2019-03-31 23:15

單親媽媽獨力撫養3子女 勞動部助覓彈性工時穩定就業

2019-03-31 22:57

入藤枝遊樂區 可共乘小黃

2019-03-31 22:51

4月來高雄 品瓊瑤宴看電影

2019-03-31 22:49

近百歲人瑞與幼兒學做饅頭 癲癇病友當老師

2019-03-31 22:47

高市消防猛男化身陣頭成員 融合走秀露胸肌

2019-03-31 20:18

高雄擬全面換裝LED路燈 以節省電費續裝LED路燈

2019-03-31 19:47

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

2019-03-31 19:37

路人甲也能露一手琴技！衛武營公共鋼琴啟用

2019-03-31 18:38

旗山冰店嗆韓國瑜仍大排長龍 顧客：專程來相挺

2019-03-31 17:33

高雄運發局主秘人事案傳爭議 局長：用人唯才

2019-03-31 17:12

社工高達八成是女性 屏縣感謝社工最溫暖的協助

2019-03-31 15:06

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

請假走大甲媽惹議 柯P嗆：台灣首長難道要全年無休？

2019-04-01 11:42

影／7萬顆鳳梨戴彩帽 屏東彩色鳳梨田大吸睛

2019-04-01 14:33

板橋最大陣風7級 樹木根部腐爛橫臥路口

2019-03-31 21:11

新店沒特色與共融公園？ 新北市府：下半年就有了

2019-04-01 07:58

新市政大樓預算叩關連敗 林右昌：這塊地先做停車場

2019-04-01 13:00

雲林縣拚人口 生育津貼再放寬：設籍滿3個月即可請領

2019-04-01 15:04

盧秀燕探視韋家火警昏迷3子女 2人已清醒

2019-04-01 12:02

上百隻毛毛蟲爬上樹幹 網友直呼：天有異象？

2019-04-01 15:18

影／嘉義鞦韆節刺激展開！ 最高可盪到5層樓

2019-04-01 11:04

台中花博快結束了 預算卡關引藍綠互嗆

2019-04-01 12:48

係金ㄟ！ 兒童節免費入場 新竹這三處超好玩懶人包攻略

2019-04-01 13:04

阿里山莊園咖啡精英交流賽 媒合國內外買家採購生豆

2019-04-01 08:04

新北「親子幸福存摺集點大FUN送」鼓勵親子陪伴

2019-04-01 14:14

苗栗開發案位在石虎重要棲地 環評要求補充生態調查

2019-04-01 08:19

攀中央山脈南三段滑落邊坡 女山友頭破血流

2019-04-01 12:01

桃園八角店埤塘生態公園 預計今年9月完工

2019-04-01 13:55

解決桃園中山高塞車 林佳龍：支持增設蘆興南路交流道

2019-04-01 12:15

2萬隻野蜂藏身樹洞擾人 蜂農輕鬆化解危機

2019-04-01 11:35

高市消防猛男化身陣頭成員 融合走秀露胸肌

2019-03-31 20:18

不方便！每日進出8千人次 內壢後車站竟無廁所

2019-04-01 00:20

宜蘭五結砂石常掉滿地 1月十多起未來將開罰

2019-04-01 07:36

蔡適應協調4家業者協助 1550恢復15分一班車

2019-04-01 12:09

推實境秀成「楚門的世界」？ 柯P：到哪都有攝影機

2019-04-01 11:53

台灣最差風景？漁光島藝術季主辦：感謝多數人協助監督

2019-04-01 15:07

送兒童節禮物 連假4天宜蘭開放全國兒童免費遊綠博

2019-04-01 11:12

基港釣魚平台 管理經驗可借鏡

2019-03-31 23:17

誰「借」走無藍害OLED路燈？ 司馬庫斯盼快還

2019-04-01 00:36

新化區機車考照練習場啟用

2019-04-01 11:14

台北東區業者轉進新北 市府：商業甜甜圈效應

2019-04-01 17:04

太陽能年發電量相當於萬里全區 新北補助最高150萬

2019-04-01 12:41

看問題／內壢後站不便未改 卻寄望桃園鐵路地下化？

2019-04-01 00:26

施政滿意度民調再拿第一 鄭文燦3日就職百日FB直播

2019-04-01 18:39

育嬰假員工無考績 最高罰30萬

2019-03-31 23:38

單親媽媽獨力撫養3子女 勞動部助覓彈性工時穩定就業

2019-03-31 22:57

入藤枝遊樂區 可共乘小黃

2019-03-31 22:51

高市全面LED路燈 明年底實現

2019-03-31 23:42

宋江陣初賽 許淑華來了

2019-03-31 23:35

影╱基隆彩虹屋、卡樂屋、彩色屋？今晚七點前臉書票選定名

2019-04-01 16:30

影╱前瞻計畫東豐綠廊砍大樹 中市議員批市府腦殘

2019-04-01 18:58

執行署台南分署明天法拍會 2010年機車1元起標

2019-04-01 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top