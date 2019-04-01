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高醫大國研院合作醫材平台 提升動物實驗等效率

2019-04-01 18:58聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄醫學大學與國家實驗研究院儀器科技研究中心合作，在生醫科技與臨床研究上導入台灣醫材服務平台，讓研究者與臨床醫師可以運用平台資源，更有效率進行動物實驗研究與組織切片檢查，國研院1日在高醫舉行平台說明展示，雙方期許在未來生醫研究上有更進一步合作。

高醫大副校長洪文俊表示，該平台有老鼠、迷你豬等動物專屬的電腦斷層、磁振造影及光學影像系統，醫師可直接觀察活體內癌細胞生長狀況，減少實驗動物損耗；此外，患者子宮頸癌、尿路上皮癌及甲狀腺癌的細胞學檢測，也能透過該平台儀器提高檢驗準確度，引入成本僅國外儀器的10分之1。

洪文俊說，學校與國研院在2015年簽署合作協議書，2年來研發「負溫感水膠技術應用在三維積層陶瓷列材料與機台整合開發計畫」，也就是「水膠3D列印」技術，目前正進行動物實驗，針對器官軟組織的再製已有具體成果，未來可精準量測燒燙傷患者受損表皮，「印」出敷料完整覆蓋、修復體表。

國研院儀科中心主任楊燿州說，該中心近年在生醫科技發展上投入數億元建置本土醫材平台，2014年以來已輔導百家以上機構，最近也在全台各大醫院及生醫學術研究機構巡迴展示，希望能以該平台支援國內前瞻學術研究與相關產品上市。

此次展示的服務平台機台包括光學儀器、影像檢測及醫材加速器等，如生醫造影暨積層製造整合服務平台、生醫晶片暨體外診斷技術服務平台、醫材檢測驗證服務平台、可攜式活體螢光影像系統，以及生醫顯微影像光譜檢測系統等。

高醫大產學長、附院泌尿部主治醫師吳文正說，希望能在校內培育新創企業，包括高階醫療器材、生技製藥及健康照護產業等，從技術研發、移轉、臨床試驗到商品化加以整合，國研院這套服務平台對於第一線研究者與醫師診斷病情助益良多，可望提升民眾醫療與健康照護品質。

高醫大與國研院儀科中心合作，在生醫科技與臨床研究上導入台灣醫材服務平台，讓臨床醫...
高醫大與國研院儀科中心合作，在生醫科技與臨床研究上導入台灣醫材服務平台，讓臨床醫師可以運用平台資源，更有效率進行動物實驗與組織切片檢查。記者蔡容喬／攝影
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高醫大與國研院儀科中心合作，在生醫科技與臨床研究上導入台灣醫材服務平台，讓臨床醫...
高醫大與國研院儀科中心合作，在生醫科技與臨床研究上導入台灣醫材服務平台，讓臨床醫師可以運用平台資源，更有效率進行動物實驗與組織切片檢查。圖／國研院提供
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高醫大與國研院儀科中心合作，在生醫科技與臨床研究上導入台灣醫材服務平台，讓臨床醫...
高醫大與國研院儀科中心合作，在生醫科技與臨床研究上導入台灣醫材服務平台，讓臨床醫師可以運用平台資源，更有效率進行動物實驗與組織切片檢查。記者蔡容喬／攝影
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