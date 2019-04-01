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屏東加碼春遊補助 墾丁漫遊、竹田客庄都很夯

2019-04-01 17:55聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣竹田鄉獲選全台10大客庄，六堆忠義祠、達達港遺址、百年竹田車站、大和頓物所等景點，皆是民眾漫遊首選，而交通部觀光局春遊補助昨天正式上路，18到40歲青年自由行，入住屏東縣東港鎮、恆春鎮及小琉球等指定旅館，可折抵500元住宿費。另外，屏東縣政府為延續觀光熱度，5月登記住宿還可獲得限量福袋，更備有百萬獎品供民眾摸彩抽大獎。

交通部觀光局2019年定為小鎮漫遊年，其中，竹田鄉為屏東縣唯一全台10大客庄，竹田鄉公所今日於88快速道路終點，設置國際漫城入口意象，用來歡迎來訪旅客並提升能見度。

而竹田鄉近年主打漫遊行，除了能在六堆忠義祠、達達港遺址認識屏東客家文化，還能在伯公小吃部，在開基土地公陪伴下品嚐鹹湯圓。另外，百年竹田車站，不只記錄客庄歲月，對面的大和頓物所咖啡廳，以工業風格讓老舊倉庫重生，更是不少網美必訪打卡景點。

鄉公所表示，竹田鄉連接88快速道路、國道3號，以及2坐台鐵車站（竹田、西勢），交通不僅便利又座落在屏東中心，北可往三地門、霧台等原民部落，南可延伸至東港、墾丁，近年漫遊旅遊型態也吸引不少青年回鄉創業，老年人口居多的竹田就有6處特色咖啡廳，唯一可惜的是，鄉內還沒有發展住宿業，未來將朝向輔導客庄建築轉作民宿方向努力，讓民眾來訪可以不用匆匆離去。

另外，屏東縣政府針對春遊補助方案再加碼，交通旅遊處長黃國維說，除入住東港鎮、恆春鎮、小琉球指定旅館及民宿，可以折抵500元外，為拉長觀光旅遊人氣，自5月1日至6月30日入住指定旅館民宿，即可獲得福袋，限量1萬9千個，內含摸彩券備有百萬大獎，讓國人遊屏東還能抱回好康。

竹田鄉公所今日在88快速道路，為竹田鄉國際漫城入口意象揭幕。記者江國豪／攝影
竹田鄉公所今日在88快速道路，為竹田鄉國際漫城入口意象揭幕。記者江國豪／攝影
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竹田鄉伯公小吃部，最大特色就是能在開基土地公旁，品嚐客家鹹湯圓及伯公乾麵。記者江...
竹田鄉伯公小吃部，最大特色就是能在開基土地公旁，品嚐客家鹹湯圓及伯公乾麵。記者江國豪／攝影
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有百年歲月的竹田車站，是屏東縣內僅存的日據時期木造車站，早年一度因乘客銳減有廢站...
有百年歲月的竹田車站，是屏東縣內僅存的日據時期木造車站，早年一度因乘客銳減有廢站危機，如今已成知名的竹田驛站景點。圖／本報資料照片
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屏東縣政府咖啡廳小琉球
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