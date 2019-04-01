高雄公車、計程車候車亭禁菸4月1日起開罰 首日開2罰單

2019-04-01 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市公車及計程車候車亭禁菸規定經3個月宣導期，4月1日展開稽查取締，衛生局會同警方到各候車亭巡查，首日開出2罰單。圖／高雄市衛生局提供 分享 facebook 高雄市衛生局今年起在全市831處公車及計程車候車亭全面禁菸，經3個月宣導期，4月1日開始取締，稽查首日上午，衛生局人員會同警力兵分多路，前往人潮眾多的候車亭巡查，在高鐵左營站廣場前的候車亭，查獲2名違規吸菸男性，當場開出2張罰單，各裁罰2000元。

衛生局表示，稽查人員鎖定高雄火車站、哈瑪星旅運接駁中心、西子灣站、高鐵左營站、捷運南岡山站、長庚醫院、中崙社區等處候車亭大動作稽查，上午10點多在左營高鐵站發現有2名男子候車時，一前一後點起菸來，2人表示並不知有該項新規定，也立刻熄掉菸蒂，但衛生局仍依法開罰。

不過上午開出2張罰單後，下午就未再發現有民眾在候車亭違規吸菸。衛生局表示，春假連假前是稽查黃金期，會持續密集巡查、宣導，呼籲癮君子們遵守法規，不危害其他人呼吸清新空氣的權利，違者將依菸害防制法處新台幣2千元以上、1萬元以下罰鍰。

衛生局社區心理衛生中心主任蘇淑芳說，公車及計程車候車亭禁菸範圍，為候車亭屋簷之垂直投影面積區域，因搭乘公車以長輩、女性、學生及幼童為大宗，希望透過該措施讓候車民眾免於二手菸危害。此外，高市推動257家高中職以下學校無菸通學步道，澄清湖風景區除吸菸區外也是全面禁菸。