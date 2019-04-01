小六生江紆柔扛「父」責 獲選全國家扶自強兒童

2019-04-01 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



就讀國小六年級的江紆柔獲桃園家庭扶助中心遴選為自強兒童，日前在台北接受全國家扶自強兒童表揚。她多年姊代母職、減輕「父」擔的故事成為學童的榜樣。

江紆柔父母親5年前離婚，父親獨自扶養紆柔三姊弟，考量城市教育資源較多，一家人從高雄山上的部落北上桃園市區租屋。父親在工地當臨時工，雖然勤奮薪資收入不穩定工作時間長，無法接送孩子們上放學。每到傍晚，通常是家長接送小孩、煮飯的忙碌時間，也是江紆柔最忙碌的時刻，不是補習寫功課，而是變身「小媽媽」。

從國小低年級開始，江紆柔肩負接送弟妹上放學的任務，每天要先陪伴弟妹走到幼兒園，自己再去上學。下午4點，為了要配合幼兒園放學時間，她必須從小學課托班提早下課，再趕去幼兒園接弟妹回家，有時還要成為弟妹的老師和爸爸親師溝通間的傳聲筒。

弟妹升上小學後，江紆柔接送任務沒減輕，碰上弟弟因為功課沒寫完被留校她要先帶妹妹回家，再估算弟弟完成功課的時間，再去一趟學校接弟弟，雖然有時候會抱怨，但還是盡責完成「工作」。

升上高年級後江紆柔選擇不上課後輔導，回到家「火力全開」，要趁弟妹還沒放學回家的空檔，先做些家務，剛開始掃客廳、臥房、洗碗、煮飯一手包辦，弟妹上小學以後，她教他們幫忙做家事、分工。現在六年級的江紆柔在家中像「總指揮」，每天分配給讀小四的弟弟、小二的妹妹不同的家務，她也要做別的事和從旁指導、適度幫忙弟妹。

姊弟妹一起努力下家裡總能維持整潔，父親將三姊弟的畫作、獎狀(牌、座)整齊的陳列在牆面，營造溫馨感。父親問過紆柔每天放學後像陀螺般轉啊轉的忙碌的會不會累？江紆柔說「爸爸負責工作賺錢已經很辛苦，我幫忙處理好家務是應該的」。

江紆柔總說自己是山上的孩子，每到寒暑假3姊弟迫不及待地回到高雄山上，不過在山上不是只玩耍，一樣要幫助奶奶做家事和農務，升火煮飯菜難度比在城市用瓦斯爐高很多，還要拔草修枝、打藥、餵雞餵豬等。江紆柔覺得似乎不管到哪兒都不會閒著，因為總是想著要如何幫長輩分擔。

除了盡責扮演「小媽媽」，江紆柔也愛上跆拳道。她讀小學三年級徵得父親同意學跆拳道，去年暑假升黑帶一段，猶豫要不要繼續升級，因擔心每次升級、領帶要另外繳費，何況黑帶以後的學費更貴，不想加重父親經濟壓力。

江紆柔總是先考量家，自己的興趣放在後面，她個頭不高，跆拳道無論練習或比賽，面對比自己高大的對手不會畏懼，還累積許多獎座，拿第一名的有107年全國陶瓷盃跆拳道錦標賽對練組、107南瀛暨議長盃全國跆拳道武藝錦標賽國小色帶女子組、2018屏東縣冠武盃全國品勢暨競技跆拳道錦標賽國小女子色帶組對練。