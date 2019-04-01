議員陳若翠代北漂媽媽送蛋糕 指高雄還有這3項尚未做好

2019-04-01 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市議員陳若翠今天下午質詢說，韓國瑜為高雄拚經濟受到委屈，不過，她也檢視韓國瑜提出的10大政見，其中還有三項尚未做好，包括改善空汙、水質，還有推行世代共好政策、向校園毒品宣戰都尚未做好。

陳若翠在質詢前，還特地代表北漂媽媽送蛋糕給韓國瑜。

她表示，韓國瑜的十大政見中，一、推動南南合作，為農漁民外銷訂單。二 、成立招商引資小組，三、發展旅遊產業，四、落實中英文雙語教育、五、優化整體高雄交通網絡、六、成立青年局、催生青年創業基金、七、發展南海技首都、八、改善空汙、水質，九、推行世代共好政策、十、向校園毒品宣戰。前七項都做得很好，但後三項改善空汙、水質、推動世代共好政策 ，還有向校園毒品宣戰都還沒做好。

韓國瑜說，現在有二個「需要」，一個是「需要」時間，一個是需要中央的支持，尤其是高雄的財政，需要中央的支持。

他還說，昨天去一場聚會時，就有人問他高雄何時可以成為「台灣首富」？韓說，現在上任場三個月，他會努方去打拚。