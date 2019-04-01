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影／7萬顆鳳梨戴彩帽 屏東彩色鳳梨田大吸睛

2019-04-01 14:33聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣沿山公路上有7萬顆鳳梨戴上了彩帽，成為最美麗的鳳梨田。記者翁禎霞／攝影
屏東縣沿山公路上有7萬顆鳳梨戴上了彩帽，成為最美麗的鳳梨田。記者翁禎霞／攝影
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目前正是鳳梨盛產期，屏東縣政府與高樹鄉銀獅農場合作推出「繽紛彩旺節」，將自4日至7日正式開放，現場7萬顆鳳梨戴上彩色帽子，猶如上了七彩顏色的彩繪田，在沿山公路旁十分吸睛，縣長潘孟安今還現場大啖鳳梨、體驗鳳梨採收，成為今年鳳梨的最佳代言人。

屏東縣鳳梨面積已達3500公頃，是全國最大產區，潘孟安發揮行銷功力表示，鳳梨每年為屏東縣帶來近30億的產值，到去年外銷量已達19000公噸，表現十分突出，今年前3月外銷量更已達8千噸，可見屏東鳳梨的品質果然一級棒。

由於屏東日照強，為了避免鳳梨果實被曬傷，過去農民還會特別為鳳梨戴上帽子防曬，前兩年茂管處與縣府等單位合作，第一次為鳳梨戴上彩帽，形成彩色鳳梨田，果然吸引大批人潮，今年縣府再度與銀獅農場合作，以沿山公路旁2公頃的鳳梨田，為7萬顆鳳梨戴上黃色、紫色、紅色等不同顏色的帽子，彩色田間為沿山公路更添美景。

主辦單位表示，彩色鳳梨田是位於沿山公路9.5公里處，觀景台開放時間是自4月4日至7日每天上午10時至下午4時，每小時分3梯次；另外現場還有高樹產銷班與鄰近鄉鎮小農合作的小農市集，同時還有現場採果、DIY等活動。

屏東縣沿山公路上有7萬顆鳳梨戴上了彩帽，成為最美麗的鳳梨田。記者翁禎霞／攝影
屏東縣沿山公路上有7萬顆鳳梨戴上了彩帽，成為最美麗的鳳梨田。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣長潘孟安下田體驗採收鳳梨，成為行銷鳳梨的最佳代言人。記者翁禎霞／攝影
屏東縣長潘孟安下田體驗採收鳳梨，成為行銷鳳梨的最佳代言人。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣沿山公路上有7萬顆鳳梨戴上了彩帽，成為最美麗的鳳梨田。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣沿山公路上有7萬顆鳳梨戴上了彩帽，成為最美麗的鳳梨田。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣長潘孟安成為行銷鳳梨的最佳代言人。記者翁禎霞／攝影
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