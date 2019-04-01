影／7萬顆鳳梨戴彩帽 屏東彩色鳳梨田大吸睛

2019-04-01 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣沿山公路上有7萬顆鳳梨戴上了彩帽，成為最美麗的鳳梨田。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

目前正是鳳梨盛產期，屏東縣政府與高樹鄉銀獅農場合作推出「繽紛彩旺節」，將自4日至7日正式開放，現場7萬顆鳳梨戴上彩色帽子，猶如上了七彩顏色的彩繪田，在沿山公路旁十分吸睛，縣長潘孟安今還現場大啖鳳梨、體驗鳳梨採收，成為今年鳳梨的最佳代言人。

屏東縣鳳梨面積已達3500公頃，是全國最大產區，潘孟安發揮行銷功力表示，鳳梨每年為屏東縣帶來近30億的產值，到去年外銷量已達19000公噸，表現十分突出，今年前3月外銷量更已達8千噸，可見屏東鳳梨的品質果然一級棒。

由於屏東日照強，為了避免鳳梨果實被曬傷，過去農民還會特別為鳳梨戴上帽子防曬，前兩年茂管處與縣府等單位合作，第一次為鳳梨戴上彩帽，形成彩色鳳梨田，果然吸引大批人潮，今年縣府再度與銀獅農場合作，以沿山公路旁2公頃的鳳梨田，為7萬顆鳳梨戴上黃色、紫色、紅色等不同顏色的帽子，彩色田間為沿山公路更添美景。