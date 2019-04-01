屏東沿山公路鳳梨彩繪田 春假辦彩旺節

2019-04-01 14:08 中央社 屏東縣1日電



春假何處去？想親山的民眾可以到屏東沿山公路順道欣賞彩繪鳳梨田，縣政府與高樹鄉銀獅農場合辦「繽紛彩旺節」，農場利用鳳梨遮陽帽彩繪鳳梨田，民眾打卡拍照還可品嚐鳳梨。

今年彩旺節定4日至7日在屏185線沿山公路9.5k處的高樹鄉銀獅農場舉行，約兩公頃的鳳梨田一望無際，5萬多顆鳳梨戴上綠、橘、紅、紫、藍等多種顏色的不織布帽子，形成彩繪鳳梨田，現場設有觀景台讓民眾觀賞鳳梨田的繽紛。

屏東縣長潘孟安今天在繽紛彩旺節記者會表示，鳳梨戴帽子是因為屏東太陽太大，戴帽子讓鳳梨在成長過程降溫，養分才會均勻，鳳梨才不會過熟，減少次級品，助攻外銷。

潘孟安指屏東鳳梨種植3400多公頃，是台灣最大產區，北從高樹鄉南到枋寮鄉都有，去年外銷1萬9000多公噸，產值新台幣13億元，今年暖冬，縣府預估鳳梨提早收成，元月提早啟動水果外銷分流，避免國內滯銷，元月至3月外銷近8000公噸鳳梨，產值約3億元。

潘孟安說，單調的鳳梨田也能變繽紛的地景藝術，鳳梨農場為屏東沿山公路增加觀光景點，遊客除了照相留念，也能對屏東鳳梨田留下深刻印象。

4天活動有小農市集、鳳梨現場採果、鳳梨果醬及鳳梨纖維造型紙DIY等，還有樂團、魔術及氣球表演。