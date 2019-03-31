單親媽媽獨力撫養3子女 勞動部助覓彈性工時穩定就業

2019-03-31 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



獨力撫養3名年幼子女的單親媽媽小萍（化名），曾從事會計助理工作賺錢養家，但因得長時間加班、無法照料孩子生活起居，離職後透過勞動部高屏澎東分署與高雄市方舟就業服務協會的婦女就業服務，為她媒合工作時間彈性的社福協會行政助理工作，讓她能同時兼顧家庭與工作。

小萍說，成為單親媽媽一肩扛起家庭經濟重擔，老大就讀國中、另2名子女唸國小，正處於須投入滿滿的愛與關懷階段，但先前的會計助理工作因常態性加班，打亂生活步調、也壓縮陪伴子女時間，最後決定離職。

待業期間，小萍透過尋求勞動部協助，考量其能力及工作經驗，又獲知社福協會釋出行政助理職缺，立即與該協會理事長協調，同意配合上班工時彈性化，進行就業媒合，小萍順利獲得錄取。

小萍上工後，分署與協會持續關心，發現她工作初期因自我要求高，呈現高壓狀態，便邀請她參加支持性團體課程，分享一路以來人生經歷，老師和學員相互討論，重新檢視自我狀態，達到增能、舒壓效果。如今小萍穩定就業，工作與家庭也達到平衡，臉上增添自信與笑容。