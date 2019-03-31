親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

共機踰越台海中線 總統府譴責：公然破壞兩岸現狀

單親媽媽獨力撫養3子女 勞動部助覓彈性工時穩定就業

2019-03-31 22:57聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

獨力撫養3名年幼子女的單親媽媽小萍（化名），曾從事會計助理工作賺錢養家，但因得長時間加班、無法照料孩子生活起居，離職後透過勞動部高屏澎東分署與高雄市方舟就業服務協會的婦女就業服務，為她媒合工作時間彈性的社福協會行政助理工作，讓她能同時兼顧家庭與工作。

小萍說，成為單親媽媽一肩扛起家庭經濟重擔，老大就讀國中、另2名子女唸國小，正處於須投入滿滿的愛與關懷階段，但先前的會計助理工作因常態性加班，打亂生活步調、也壓縮陪伴子女時間，最後決定離職。

待業期間，小萍透過尋求勞動部協助，考量其能力及工作經驗，又獲知社福協會釋出行政助理職缺，立即與該協會理事長協調，同意配合上班工時彈性化，進行就業媒合，小萍順利獲得錄取。

小萍上工後，分署與協會持續關心，發現她工作初期因自我要求高，呈現高壓狀態，便邀請她參加支持性團體課程，分享一路以來人生經歷，老師和學員相互討論，重新檢視自我狀態，達到增能、舒壓效果。如今小萍穩定就業，工作與家庭也達到平衡，臉上增添自信與笑容。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為提升婦女勞動參與力，除加強就業輔導及就業媒合，提供促進就業的相關資源，也結合高雄市方舟就業服務協會、社團法人中華民國牧愛生命協會等地方民間團體資源，推動婦女就業，民眾若有就業需求，可電洽分署07-8210171分機3415。

獨力撫養3名子女的單親媽媽小萍，透過勞動部覓得工時彈性的行政助理職，可好好陪伴就...
獨力撫養3名子女的單親媽媽小萍，透過勞動部覓得工時彈性的行政助理職，可好好陪伴就學子女長大。圖／勞動部高屏澎東分署提供
分享

工作勞動部加班

相關新聞

近百歲人瑞與幼兒學做饅頭 癲癇病友當老師

2019-03-31 22:47

高市消防猛男化身陣頭成員 融合走秀露胸肌

2019-03-31 20:18

高雄擬全面換裝LED路燈 以節省電費續裝LED路燈

2019-03-31 19:47

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

2019-03-31 19:37

路人甲也能露一手琴技！衛武營公共鋼琴啟用

2019-03-31 18:38

旗山冰店嗆韓國瑜仍大排長龍 顧客：專程來相挺

2019-03-31 17:33

高雄運發局主秘人事案傳爭議 局長：用人唯才

2019-03-31 17:12

社工高達八成是女性 屏縣感謝社工最溫暖的協助

2019-03-31 15:06

瓊瑤來了！ 4月來高雄看瓊瑤電影、吃瓊瑤宴

2019-03-31 13:16

藤枝入園申請天天爆滿 山上小黃共乘載客

2019-03-31 11:42

別人的洋蔥暖冬長不大 他的肥大又掛食安保證

2019-03-31 08:05

以「和」解決義大二期不怕被批圖利 韓國瑜：問心無愧

2019-03-30 23:47

鳳山仙公廟 兩岸文昌文化季開幕

2019-03-30 23:33

陸商來台 買42櫃高雄芭樂

2019-03-30 23:25

投石器對決 文府國小真人上演

2019-03-30 23:20

高雄舉辦「愛熄地球、關燈1小時」推動節能減碳

2019-03-30 23:15

滑步車趣味賽 萌娃場上比拚

2019-03-30 23:12

高雄市真善美國際蘭馨交流協會 義助家境清寒女學生

2019-03-30 22:46

高雄內門宋江陣嘉年華會揭幕 韓國瑜披火鶴甲「上陣」

2019-03-30 20:32

公益彩券盈餘這麼用 參與民眾笑摃龜很值得

2019-03-30 18:59

澎湖縣長客串拍賣官 拉抬再生家具買氣

2019-03-30 18:43

全國漆彈大作戰千人開打 團隊合作拚快速致敵

2019-03-30 18:42

藤枝森林遊樂區封園10年終於重開 遊客踏上林道心悸動

2019-03-30 18:07

科工館推出「認識電視台副控室」展 親子一起上電視

2019-03-30 17:32

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

她才小三卻代母職 為2歲弟餵奶換尿布洗澡哄入睡

2019-03-31 08:48

旗山冰店嗆韓國瑜仍大排長龍 顧客：專程來相挺

2019-03-31 17:33

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

2019-03-31 19:37

綠島缺醫療資源 女童撞傷額頭凸顯居民無助醫生無奈

2019-03-31 07:19

影／彰化送肉粽直播？ 易經專家：恐招來厄運

2019-03-31 14:56

柯文哲說苗栗破產後 陳佩琪建議：可靠觀光再起來

2019-03-31 13:08

合歡山區的玉山杜鵑花開 上山賞花正是時候

2019-03-31 08:06

以「和」解決義大二期不怕被批圖利 韓國瑜：問心無愧

2019-03-30 23:47

高雄運發局主秘人事案傳爭議 局長：用人唯才

2019-03-31 17:12

1000棵桑椹結實纍纍 銅鑼季節限定免費採果樂

2019-03-31 17:16

台灣人最差的風景 漁光島藝術節開幕藝術品就被弄壞

2019-03-31 13:50

白色粉塵汙染以為下雪 桃園環保局開罰、80戶居民索賠

2019-03-31 17:13

新北旅宿業者若縱容犯罪 張其強：查獲2次將勒令停業

2019-03-31 10:26

漫步昭和町 大安區公所帶民眾看不一樣的大安區

2019-03-31 09:00

美到翻！漁光島藝術節開幕 猶如海島新樂園

2019-03-30 19:42

司馬庫斯OLED燈無藍害 長老介紹完竟被遊客偷了

2019-03-31 13:51

揚威日本直笛 麻豆國小奪最高榮譽「花村賞」

2019-03-31 11:37

海軍敦睦艦隊最終站 人車擠爆花蓮港

2019-03-31 13:44

新竹路燈變成浪漫吊燈？ 原來是轎車撞到讓它噴裝

2019-03-31 13:17

台南劉啟祥百年故居 「畫室咖啡」邀遊客留畫作

2019-03-31 08:19

旋轉木馬、氣墊溜滑梯 彰化一日限定遊樂園湧進4千人

2019-03-31 13:55

高雄擬全面換裝LED路燈 以節省電費續裝LED路燈

2019-03-31 19:47

路人甲也能露一手琴技！衛武營公共鋼琴啟用

2019-03-31 18:38

大甲媽祈福路跑活動 顏清標鳴氣笛起跑8千人參加

2019-03-31 09:10

藤枝入園申請天天爆滿 山上小黃共乘載客

2019-03-31 11:42

板橋最大陣風7級 樹木根部腐爛橫臥路口

2019-03-31 21:11

陶博館DIY醃脆梅賣破5千甕 侯友宜直呼好累

2019-03-31 11:39

龍眼樹花況奇慘 蜂農搶蜜

2019-03-30 23:27

瓊瑤來了！ 4月來高雄看瓊瑤電影、吃瓊瑤宴

2019-03-31 13:16

別人的洋蔥暖冬長不大 他的肥大又掛食安保證

2019-03-31 08:05

南投千人DlY製梅太踴躍 梅子夢工廠再加1輪次

2019-03-31 18:18

蜀葵花季融入社區 百名志工凌晨忙掃環境迎賞花客

2019-03-31 16:42

影／軟體工程師換跑道學整復開業 老父送芭樂請客

2019-03-31 18:15

北捷迎百億人次 柯文哲：要美化車站

2019-03-30 23:05

芳苑國中獨有 全校一起音樂午餐還有下午茶

2019-03-31 11:35

陸商來台 買42櫃高雄芭樂

2019-03-30 23:25

嘉縣六腳鄉「苦楝樹隧道」 香戀慢遊

2019-03-31 00:01

高雄舉辦「愛熄地球、關燈1小時」推動節能減碳

2019-03-30 23:15

雲林斗南今年不發敬老金 鎮長：前朝沒編列經費也無奈

2019-03-31 16:05

竹市「風的運動場」 挑戰孩子體力

2019-03-30 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top