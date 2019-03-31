高市推社區營造多元輔助方案 5月底截止申請

2019-03-31 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府近年積極營造特色鄉村社區，都發局推出社區營造多元輔助方案，提供社區申請綠美化、大學生根、創生及維護等4類輔導補助。其中，大學生根及維護2類申請踴躍，已額滿；目前「綠美化類」及「創生類」還有名額可供社區申請，到5月底截止，每案最高補助30萬元。

高雄市都發局長林裕益表示，今年度高雄市社區營造實施計畫，提供社區營造綠美化、大學生根、創生及維護等4類輔導補助。社區可依需求向當地區公所提出社區營造方案，推動社區空間營造，每處社造點提供約20萬元經費補助。

林裕益說，都發局今年新增「創生類」，再加碼補助每處社造點最高30萬元，鼓勵社區進行整體發展，以3年為期，希望能將現有社區營造點位延伸或串連，營造社區自給自足及永續發展的動能。

都發局社區營造科長施旭原表示，市府推行社區改善閒置空間、綠美化社區環境，已改善超過60公頃，相當於6個小港森林公園面積。

都發局建議，計畫投入社造工作的新手社區，可申請「綠美化類」補助，初期先改善社區閒置髒亂空間，營造居民聚集休憩場所，每處社造點最高可補助20萬元。

都發局說，如已開發出手作藝品、農漁副產品，或發展出農村旅遊的社區，可申請「創生類」補助，升級為特色場域營造，每處社造點最高可補助30萬元，更棒的是，同一社區在今年度最多多可提出3處營造點，算一算，單一社區最高就能有90萬元的補助。