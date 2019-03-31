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高雄擬全面換裝LED路燈 以節省電費續裝LED路燈

2019-03-31 19:47聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府工務局打算在明年底全面換裝LED路燈，而且將採新北市的做法，參考英國及日本PFI（Private Finance Initiative，民間融資提案）的精神，結合服務與付款機制，以實施後節省的電費來支應裝設LED路燈經費，在市府不用增加預算前提下，用電將可大幅減少。

高雄市工務局長吳明昌說，養工處已在今年3月成立PFI專業推動小組，並上網公告專案管理的招標作業，預估今年底前可完成規畫，啟動8年專案計畫，全面換裝LED燈具約需1年時間，最快2020年底，高雄市可進入全LED路燈時代。

養工處統計，高雄市平均每年用在路燈電費及維修費用約為4.6億元，若以8年計算，需36.8億元；如採PFI計畫，包含P專案管理經費、廠商施工建置費用、8年的電費，市府將支出36億餘元，每年為4.5億元，和現行經費差不多。PFI計畫實施後，除可全面換裝全市LED路燈及節省電支出外，並不增加市府預算。

高雄市副市長李四川說，新北市之前就是利用這套計畫4年換了42萬盞路燈，完全E化處理，在電腦上就可以顯現出路燈狀態，不必再依賴人工巡查。

吳明昌說，高雄市PFI計畫除全面更換LED路燈，也會評估建立智能系統，需考量建置有線或無線傳輸設備及通訊成本，建置後，就具有燈具故障主動通報及控制中心派工維護效果。最重要的是可省下每年電費支出約1.2億元。

高雄市最快在2020年底可進入全LED路燈時代。記者謝梅芬／攝影
高雄市最快在2020年底可進入全LED路燈時代。記者謝梅芬／攝影
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高雄市李四川

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