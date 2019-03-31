許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

2019-03-31 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



立委許淑華（右二）擔任「比武招親」總關主，今天下午與獲勝者一起喝下午茶。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 高雄內門宋江陣今天進入第二天，創意宋江陣初賽結果出爐，共有7支隊伍進入決賽。今天下午，立委許淑華也以火鶴女俠身分擔任「比武招親」項目總關主，經過擺桌、宋江招式展演與端盤競走「天堂路」等項目嚴格考驗，各分組勝出者與許共享下午茶，有趣的是，勝出者全是年輕男學生或小朋友，非人人認識許淑華。

創意宋江陣初賽吸引不少遊客到場觀賽，競賽結束後，立委許淑華擔任關主的「比武招親」活動登場，不分男女與年紀都能報名，考驗項目與內門的辦桌與陣頭文化有關，參賽者須通過擺桌頂（立桌與擺設碗盤餐具）、宋江陣式展演、解籤詩、擲筊與端菜上天堂路等關卡考驗，各關卡都有關主把關。

參賽者在時間壓力下通過層層關卡，最後一項端菜上天堂路最多人挑戰失敗，工作人員在地面鋪上可比擬蛙人天堂路的尖銳地墊，參賽者須單手端著疊高碗盤快速穿越地墊，中途若掉落碗盤則要重新再挑戰一次。

比賽過程笑聲不斷，過關者立即與許淑華到會場旁的益賢山莊咖啡廳喝下午茶。許淑華展現親和力，一一與參賽者寒暄，還自我解嘲說，「這些小朋友臉上寫著這個禮物好爛」、「根本不認識我」，午茶過程輕鬆愉快。