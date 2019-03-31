親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣海峽上空驚魂！共軍殲11飛越中線 與我對峙十分鐘

春天百花綻放 飯店推新菜色

2019-03-31 19:25聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

春天正值出遊季節，高雄市不少飯店迎接4天連續假期來臨，推出新菜色，希望吸引更多觀光客。英迪格酒店二樓的Wok on the Park全日餐廳引進浪花黑牛，高雄國賓粵菜廳推出新港點，高雄比歐緻居下午茶有春季法式甜點新上市。

英迪格酒店二樓的Wok on the Park全日餐廳4月邀日籍廚師田中洪志客座，田中師傅近40年的料理經驗，曾在日航酒店集團旗下工作，後來進入日本高級料亭擔任料理長。

田中師傅規畫的主餐網羅阪南市浪花黑牛炙燒握壽司、沖繩天然鹽燒午仔魚、名古屋名物炸大蝦、江戶風蒲燒鰻魚飯，加上自助餐檯的現煮壽喜燒、天婦羅、壽司、菜色豐富。

這次引進的阪南市浪花黑牛以自然方式養殖，牧場業者表示，為了保持最優質的口感，浪花黑牛的培育成本高，不大量外銷，每月產出6頭以內，且僅有1至2頭外銷到台灣。

高雄國賓粵菜廳推新港點，「XO醬花菓餃」以水晶皮包覆用XO醬炒香的白花椰菜雞肉餡；「海苔潮州粉果」外皮微微透光，花生內餡脆口香爽；「翡翠上湯炸粉果」將粉果外皮混入韭菜汁並包裹蝦餃餡，經油炸後，外觀翠綠的粉果膨起，搭配熱呼呼的上湯，適合在初春享用。

「金絲黑松露雀巢」外皮酥香脆口，與鵪鶉蛋交織出誘人滋味；「菠蘿豆漿叉燒酥」上層菠蘿麵包及內餡叉燒與豆奶交織的甜香；「紫薯流沙燕麥包」甘甜紫薯內餡經熱蒸後融為爆漿流沙，一口咬下混入燕麥的包子外皮，內餡如同流沙流出；「桂花水果凍」桂花果凍放入藍莓、火龍果、麝香葡萄，晶瑩剔透的糕點帶有花香及水果甜。

位在高雄市中山路與民生路口的比歐緻居旅館頂層餐廳，迎接春天到來，推出3道春季新品：草莓塔、榛果葡萄柚慕斯蛋糕和抹茶馬卡龍。

草莓塔的製作是用新鮮的草莓熬煮後冷藏過12小時以上，作出上層的草莓果凍。抹茶馬卡龍，選用日本靜岡的純抹茶粉製作，內餡的抹茶帶點輕微百香杏桃味提出抹茶迷人的苦味，平衡馬卡龍的甜味。榛果葡萄柚慕斯蛋糕，由6層不同口味的甜點類型組合成的甜點，初嘗到的是清爽的酸甜果香，接著是濃郁的榛果味，最後以巧克力的苦甜收尾。

英迪格酒店阪南市浪花黑牛炙燒握壽司。記者謝梅芬／攝影
英迪格酒店阪南市浪花黑牛炙燒握壽司。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄國賓粵菜廳三月推出8道新港點。圖／高雄國賓飯店提供
高雄國賓粵菜廳三月推出8道新港點。圖／高雄國賓飯店提供
分享
高雄比歐緻居推春季法式甜點草莓塔。圖／比歐緻居提供
高雄比歐緻居推春季法式甜點草莓塔。圖／比歐緻居提供
分享
英迪格酒店春天推出許多新菜色。記者謝梅芬／攝影
英迪格酒店春天推出許多新菜色。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄比歐緻居推春季法式甜點榛果葡萄柚慕斯蛋糕。圖／比歐緻居提供
高雄比歐緻居推春季法式甜點榛果葡萄柚慕斯蛋糕。圖／比歐緻居提供
分享

草莓甜點

相關新聞

許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

2019-03-31 19:37

路人甲也能露一手琴技！衛武營公共鋼琴啟用

2019-03-31 18:38

高雄運發局主秘人事案傳爭議 局長：用人唯才

2019-03-31 17:12

社工高達八成是女性 屏縣感謝社工最溫暖的協助

2019-03-31 15:06

瓊瑤來了！ 4月來高雄看瓊瑤電影、吃瓊瑤宴

2019-03-31 13:16

藤枝入園申請天天爆滿 山上小黃共乘載客

2019-03-31 11:42

別人的洋蔥暖冬長不大 他的肥大又掛食安保證

2019-03-31 08:05

以「和」解決義大二期不怕被批圖利 韓國瑜：問心無愧

2019-03-30 23:47

鳳山仙公廟 兩岸文昌文化季開幕

2019-03-30 23:33

陸商來台 買42櫃高雄芭樂

2019-03-30 23:25

投石器對決 文府國小真人上演

2019-03-30 23:20

高雄舉辦「愛熄地球、關燈1小時」推動節能減碳

2019-03-30 23:15

滑步車趣味賽 萌娃場上比拚

2019-03-30 23:12

高雄市真善美國際蘭馨交流協會 義助家境清寒女學生

2019-03-30 22:46

高雄內門宋江陣嘉年華會揭幕 韓國瑜披火鶴甲「上陣」

2019-03-30 20:32

公益彩券盈餘這麼用 參與民眾笑摃龜很值得

2019-03-30 18:59

澎湖縣長客串拍賣官 拉抬再生家具買氣

2019-03-30 18:43

全國漆彈大作戰千人開打 團隊合作拚快速致敵

2019-03-30 18:42

藤枝森林遊樂區封園10年終於重開 遊客踏上林道心悸動

2019-03-30 18:07

科工館推出「認識電視台副控室」展 親子一起上電視

2019-03-30 17:32

廈門沒和韓國瑜簽到約 上海曾泰董事長來台買燕巢芭樂

2019-03-30 16:38

台灣燈會志工感恩餐會 蔡英文：就潘孟安話最多

2019-03-30 16:16

又見犬貓落入捕獸夾 屏縣府：讓它消失要靠眾人力量

2019-03-30 16:14

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

她才小三卻代母職 為2歲弟餵奶換尿布洗澡哄入睡

2019-03-31 08:48

綠島缺醫療資源 女童撞傷額頭凸顯居民無助醫生無奈

2019-03-31 07:19

旗山冰店嗆韓國瑜仍大排長龍 顧客：專程來相挺

2019-03-31 17:33

高雄內門宋江陣嘉年華會揭幕 韓國瑜披火鶴甲「上陣」

2019-03-30 20:32

窮則變變則通 埔心鄉只花300多萬元拓寬武英南路

2019-03-30 22:18

柯文哲說苗栗破產後 陳佩琪建議：可靠觀光再起來

2019-03-31 13:08

以「和」解決義大二期不怕被批圖利 韓國瑜：問心無愧

2019-03-30 23:47

影／彰化送肉粽直播？ 易經專家：恐招來厄運

2019-03-31 14:56

合歡山區的玉山杜鵑花開 上山賞花正是時候

2019-03-31 08:06

以鮮花代替鞭炮煙火 彰化南瑤宮進香真環保

2019-03-30 22:44

台灣人最差的風景 漁光島藝術節開幕藝術品就被弄壞

2019-03-31 13:50

美到翻！漁光島藝術節開幕 猶如海島新樂園

2019-03-30 19:42

漫步昭和町 大安區公所帶民眾看不一樣的大安區

2019-03-31 09:00

高雄運發局主秘人事案傳爭議 局長：用人唯才

2019-03-31 17:12

魏德聖堅守2年前承諾 從荷蘭飛台直奔彰化探視自強兒童

2019-03-30 20:41

兒童節將屆 三義、後龍兒童節禮品出爐

2019-03-30 21:21

新北旅宿業者若縱容犯罪 張其強：查獲2次將勒令停業

2019-03-31 10:26

司馬庫斯OLED燈無藍害 長老介紹完竟被遊客偷了

2019-03-31 13:51

揚威日本直笛 麻豆國小奪最高榮譽「花村賞」

2019-03-31 11:37

台南劉啟祥百年故居 「畫室咖啡」邀遊客留畫作

2019-03-31 08:19

嘉南一期稻染稻熱病 崑濱伯：施重肥也是染病原因

2019-03-30 19:55

海軍敦睦艦隊最終站 人車擠爆花蓮港

2019-03-31 13:44

新竹路燈變成浪漫吊燈？ 原來是轎車撞到讓它噴裝

2019-03-31 13:17

1000棵桑椹結實纍纍 銅鑼季節限定免費採果樂

2019-03-31 17:16

大甲媽祈福路跑活動 顏清標鳴氣笛起跑8千人參加

2019-03-31 09:10

陶博館DIY醃脆梅賣破5千甕 侯友宜直呼好累

2019-03-31 11:39

龍眼樹花況奇慘 蜂農搶蜜

2019-03-30 23:27

藤枝入園申請天天爆滿 山上小黃共乘載客

2019-03-31 11:42

別人的洋蔥暖冬長不大 他的肥大又掛食安保證

2019-03-31 08:05

旋轉木馬、氣墊溜滑梯 彰化一日限定遊樂園湧進4千人

2019-03-31 13:55

桃園平鎮南天橋福德祠 土地公熱鬧迎娶土地婆

2019-03-30 19:40

瓊瑤來了！ 4月來高雄看瓊瑤電影、吃瓊瑤宴

2019-03-31 13:16

苗栗西湖柚花季登場 賞花聞香漫遊客家庄

2019-03-30 22:26

陸商來台 買42櫃高雄芭樂

2019-03-30 23:25

高雄舉辦「愛熄地球、關燈1小時」推動節能減碳

2019-03-30 23:15

苗栗春遊加碼 「台灣好玩卡」4月先登場

2019-03-30 21:22

嘉縣六腳鄉「苦楝樹隧道」 香戀慢遊

2019-03-31 00:01

芳苑國中獨有 全校一起音樂午餐還有下午茶

2019-03-31 11:35

蜀葵花季融入社區 百名志工凌晨忙掃環境迎賞花客

2019-03-31 16:42

北捷迎百億人次 柯文哲：要美化車站

2019-03-30 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top