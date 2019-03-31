春天百花綻放 飯店推新菜色

2019-03-31 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



春天正值出遊季節，高雄市不少飯店迎接4天連續假期來臨，推出新菜色，希望吸引更多觀光客。英迪格酒店二樓的Wok on the Park全日餐廳引進浪花黑牛，高雄國賓粵菜廳推出新港點，高雄比歐緻居下午茶有春季法式甜點新上市。

英迪格酒店二樓的Wok on the Park全日餐廳4月邀日籍廚師田中洪志客座，田中師傅近40年的料理經驗，曾在日航酒店集團旗下工作，後來進入日本高級料亭擔任料理長。

田中師傅規畫的主餐網羅阪南市浪花黑牛炙燒握壽司、沖繩天然鹽燒午仔魚、名古屋名物炸大蝦、江戶風蒲燒鰻魚飯，加上自助餐檯的現煮壽喜燒、天婦羅、壽司、菜色豐富。

這次引進的阪南市浪花黑牛以自然方式養殖，牧場業者表示，為了保持最優質的口感，浪花黑牛的培育成本高，不大量外銷，每月產出6頭以內，且僅有1至2頭外銷到台灣。

高雄國賓粵菜廳推新港點，「XO醬花菓餃」以水晶皮包覆用XO醬炒香的白花椰菜雞肉餡；「海苔潮州粉果」外皮微微透光，花生內餡脆口香爽；「翡翠上湯炸粉果」將粉果外皮混入韭菜汁並包裹蝦餃餡，經油炸後，外觀翠綠的粉果膨起，搭配熱呼呼的上湯，適合在初春享用。

「金絲黑松露雀巢」外皮酥香脆口，與鵪鶉蛋交織出誘人滋味；「菠蘿豆漿叉燒酥」上層菠蘿麵包及內餡叉燒與豆奶交織的甜香；「紫薯流沙燕麥包」甘甜紫薯內餡經熱蒸後融為爆漿流沙，一口咬下混入燕麥的包子外皮，內餡如同流沙流出；「桂花水果凍」桂花果凍放入藍莓、火龍果、麝香葡萄，晶瑩剔透的糕點帶有花香及水果甜。

位在高雄市中山路與民生路口的比歐緻居旅館頂層餐廳，迎接春天到來，推出3道春季新品：草莓塔、榛果葡萄柚慕斯蛋糕和抹茶馬卡龍。