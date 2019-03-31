路人甲也能露一手琴技！衛武營公共鋼琴啟用

2019-03-31 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



衛武營國家藝術文化中心即日起在榕樹廣場啟用「公共鋼琴」，每天上午8點到晚上11點全年無休，自由開放一時「技癢」的民眾使用。

衛武營總監簡文彬31日首位上場，露了一手琴技，隨興從經典垃圾車音樂「給愛麗絲」、茶花女飲酒歌彈到將於4月4日首演的杜蘭朵歌劇「公主徹夜未眠」，也有幾位民眾鼓起勇氣上場牛刀小試，彈奏美妙樂音，雖頻頻忘譜，聽眾們仍給予熱烈掌聲鼓勵。

簡文彬說，衛武營是眾人的藝術中心，不只侷限在演出廳院或專業表演者，人人都可以當演出者，展現自我藝術天分，即使經過時「噹」的敲一聲琴鍵，也是一種即興表演。

民眾葉小姐上場彈了電影「暮光之城」主題曲，彈到一半卻不小心忘譜，有點尷尬地笑場，但她覺得演奏氛圍很好，等把譜記熟一點，還想再登場彈奏給大家聽。

簡文彬表示，國外許多公共場合都會擺放一部鋼琴，衛武營中心希望藝術屬於眾人，在榕樹廣場擺放平台式鋼琴，全天候提供經過民眾使用，也會每3個月保養一次維持音質，要向大家宣告「表演藝術是很生活化的事情」，他鼓勵學琴的學生們應該經常來彈琴，與聽眾有更多互動交流。