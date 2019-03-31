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高雄運發局主秘人事案傳爭議 局長：用人唯才

2019-03-31 17:12聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市府團隊人事任用風波不斷，繼29日環保局副局長謝汀嵩遭火速降調運動發展局專委，今又傳出運發局內一名5職等約聘雇人員將升任10到12職等的主任秘書一職，職等5級跳，再度引發外界爭議。

運發局局長程紹同31日回應表示，他上任前並不認識該員，是考量局內未來發展「用人唯才」，也依據市府規定進行聘用，過程並未違法。不過，該人事案傳出爭議後，市長室目前已暫緩該案。

據了解，該名不具公務人員資格的約聘雇人員，10多年前從平面媒體退休後，曾任高雄2009年世運會（KOC）執行秘書，隨後進入高雄市體育處（運發局前身）負責媒體新聞連繫事務至今，在運動發展事務及媒體關係相當嫻熟，是程紹同上任後加以提拔的主因。

程紹同表示，該案是他與人事室討論後提出建議，他強調，主秘職是機要職，可由非公務人員擔任，他上任前並不認識該員，也不可能違法任用。根據「新頭殼」報導，該員有向人借貸及圖利廠商等事，當事人已主動向他說明，僅是跟好友私下借貸關係，程說「若有圖利證據，我們就來辦！」

程紹同說，媒體事務是運動發展局未來很重要的一環，他希望在局內成立媒體小組，專責處理運動行銷及社群媒體經營，該員媒體經歷豐富，又曾有世運會等國際運動事務經驗，才升任該員擔任主秘，負責對內對外的溝通協調。

被指「職等三級跳」的運發局陳姓新聞聯絡人則表示，自己從主跑體育新聞到投身運動事務，資歷已超過30年，周六日體育活動多，他幾乎每場必到現場拍照發稿，很少休假，南北部媒體同業都很清楚。對於外界批評，他說「自己問心無愧，也不會因此就對熱愛的體育死心，就是認真做好事情」。

高雄市運動發展局去年9月正式揭牌，摩拳擦掌要讓高雄站上世界運動舞台，市長韓國瑜上...
高雄市運動發展局去年9月正式揭牌，摩拳擦掌要讓高雄站上世界運動舞台，市長韓國瑜上任後，最近卻接連爆出人事任用爭議。圖／高雄市運發局提供
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