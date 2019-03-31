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社工高達八成是女性 屏縣感謝社工最溫暖的協助

2019-03-31 15:06聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

4月2日是社工日，屏東縣公私部門的社工總數達651人，其中有8成都是女性，屏東縣政府今天在潮州社福園區舉辦「社工不『屏』凡─我社工我驕傲」慶祝活動，邀請社工共同參與，感謝他們在守在各個角落，提供最溫暖的協助，縣府也表示，今年中央已同意屏東縣再補充約20名人力，以號召更多社工投入社會安全網。

根據屏東縣政府統計，目前在屏東縣的社會工作者有651人，其中男性只有121人，女性高達530人，過去因社工人力不足、服務保護個案的風險又高，造成各縣市都普遍有社工流動率高的問題，不過縣府社會處長劉美淑表示，這幾年政府不斷補強社會安全網，人力增加、薪點也增加，社工勞動條件已明顯改善，有社工說「這幾年確實穩定很多」。

根據縣府觀察，目前社工以女性居多，過去流動原因除了工作壓力大外，有許多是因為家庭因素而離職或調動，但近年也有回流的趨勢，也有社工是申請調回屏東工作。劉美淑說，雖然社工之間還是有一定流動率，但已不如往年明顯。

以屏東縣而言，目前公部門的社工有307人，其中男性64人、女性243人，私部門344名，包括男性57人、女性287人，女性幾乎成了社工主力。社會處指出，無論公私部門的社工，其實都有一路陪伴弱勢的堅強精神，在民眾需要時，立即性的提供保護、關懷、扶助與支持協助。

今天在社工日慶祝活動中，社會處長劉美淑也到現場與大家同樂人體手足球、飛天鼠等競賽，並感謝社工默默守護，用愛與專業打造全人照顧適齡居。

屏東縣政府今天舉辦社工日慶祝活動，感謝各角落社工提供最溫暖的協助。圖／社會處提供
屏東縣政府今天舉辦社工日慶祝活動，感謝各角落社工提供最溫暖的協助。圖／社會處提供
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社工屏東縣政府工作

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