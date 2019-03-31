瓊瑤來了！4月來高雄看瓊瑤電影、吃瓊瑤宴

2019-03-31 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「人間四月天、高雄有瓊瑤」，高雄市將4月定為「瓊瑤月」，4月20日更是瓊瑤生日，觀光局除結合飯店推出8道「瓊瑤宴」和瓊瑤房，高雄市電影館更策畫10部瓊瑤經典電影及文物展，並與聯合報副刊合辦「瓊瑤小說與我」徵文、「天作之河-電影劇本大綱徵件｣，向全球華人廣發英雄帖，要讓整個高雄沈浸在浪漫氛圍。

「瓊瑤月」31日在高市電影館啟動，觀光局長潘恒旭表示，瓊瑤在高雄寫出了「窗外｣、「煙雨濛濛｣及「幾度夕陽紅｣3部膾炙人口的小說，市府邀瓊瑤阿姨擔任高雄愛情產業鏈總顧問，除系列活動，未來以高雄為主要場景的電影「天作之河｣，也由瓊瑤擔任評審主席，選出可代表高雄愛情的劇本。

潘恒旭說，50桌「瓊瑤宴」目前已預訂一空，針對入住瓊瑤房的民眾，飯店業者還貼心準備瓊瑤小說，瓊瑤本人4月22日起也會來高雄做客4天3夜，除了到訪高雄知名景點佛陀紀念館，也會坐遊艇看愛河和高雄港。

高市文化局代理局長王文翠說，瓊瑤的原著小說和電影陪伴許多女性從少女變熟女，此次電影館4月5日至27日間舉辦影展，精選10部瓊瑤經典電影，其中還有2部老片「我是一片雲」、「彩雲飛」修復後重新上映；2日起還有「文藝愛情電影」文物特展，展出1960至1980年電影館珍藏，有多幅瓊瑤小說改編電影海報展出。

文化局表示，瓊瑤月徵文活動請上網(https://reurl.cc/klXgn)查詢，歡迎民眾分享個人生命中的青澀愛情與瓊瑤小說的青春回憶。劇本大綱徵件詳細辦法，可至觀光局高雄旅遊網(https://khh.travel/)及文化局(http://www.khcc.gov.tw/)網站查詢。