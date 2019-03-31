藤枝入園申請天天爆滿 山上小黃共乘載客

2019-03-31 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



二集團部落有餐飲店，登山客可在此補給物資之後再上山。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

高雄藤枝森林遊樂區封園近10年，今天起開放試營運，每日限制315人上線申請，申請人數天天額滿。屏東林管處表示，今天起至4月29日，停車場至林下步道入口處有共乘計程車可搭乘，山區水源不足與山區下午易起濃霧，遊客須注意出遊安全。

藤枝林道坍塌導致藤枝遊樂區休園多年，屏東林管處今天起試營運至6月30日，因林道未全線修復完成，遊客車輛無法直接開抵園區，車輛停放櫻花公園停車場，步行至林道步道入口處約1.5公里，之後還要健行山徑1.3公里才能入園。

林管處指出，試營運期間採用總量管制，入園前15天開放申請，系統上線後，每日入園名額皆額滿，十分受歡迎，考量遊客交通便利，管理單位與高雄市計程車觀光發展協會合作，今天至4月29日，二集團櫻花公園停車場至林下步道入口處附近有共乘計程車接駁服務，共乘5人以上每人收費50元，提供步行之外的交通選項。

此外，林下步道是山徑，多為上昇陡坡，遊客須衡量自身體能，山上易起霧，閉園時間下午4點，遊客應掌握時間下山；山區供水有限，寶山二集團櫻花公園之廁所暫未開放，園區入口才有廁所可用。

藤枝國家森林遊樂區遊客入園申請預約系統（http://tengjhih.ecmaster.tw/ec99/Default.asp），取得申請憑證後在預約日期持身分證件才能購票入園。