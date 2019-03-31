別人的洋蔥暖冬長不大 他的肥大又掛食安保證
屏東恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，今年遇上暖冬多長不大，57歲恆春蔥農王承志種的洋蔥，今年不僅大球比例比別人多出1倍，因這兩年配合政府政策申請產銷履歷，有了為食品安全掛保證的認證，收購價也高過市場行情；為就近照顧父母從廚師轉行務農的他說，用照護家人的心來照顧這群洋蔥子女，以田間管理克服不利的氣候，讓消費者吃得安心，也是功德一件。
今年恆春半島地區洋蔥，因暖冬氣候影響，不僅大球的比例平均降至3成，整體產量也減少約2成，雖然量減，但價格較去年大豐收平穩，目前莖球直徑8至10公分的大球每15公斤裝230元、莖球直徑7至8公分的中球每15公斤裝180元、莖球直徑6至7公分的小球每15公斤裝100元；王承志洋蔥大球產量達6成，加上有產銷履掛保證，價格也高過市場價。
王承志說，種洋蔥近30年來，碰到價格起落不足為奇，但品質一定要顧好，病蟲害防治聽從專家建議用藥，肥培田間管理更重要，每天巡田觀察，氣溫太高要適時補充水分，今年大球比率達6成，較別人田間比率高，自認是「多一分耕耘，多一分收穫」；以他年輕時當廚師的經驗，恆春洋蔥比進口洋蔥多了分濃郁辛辣氣味，且肉質紮實，口感細緻綿密，值得用心栽植，政府推動產銷履歷認證，正符合他重視食品的理念。
農糧署南區分署長姚志旺說，產銷履歷主要目的是讓消費者了解農民在田間栽培管理到底用了哪些肥料、農藥，可完整追溯查詢，不僅追蹤農產品本身，也可了解農產品的由來始末，包括生產者、負責集貨與分級的集貨社場、物流流通業者及行銷通路等，就是把從農場生產到餐桌間的過程全部記錄下來，讓大家安心，這樣的產品，消費者花點錢也覺得值得。
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