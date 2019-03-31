別人的洋蔥暖冬長不大 他的肥大又掛食安保證

2019-03-31 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春半島是國內洋蔥生產重鎮，今年遇上暖冬多長不大，57歲恆春蔥農王承志種的洋蔥，今年不僅大球比例比別人多出1倍，因這兩年配合政府政策申請產銷履歷，有了為食品安全掛保證的認證，收購價也高過市場行情；為就近照顧父母從廚師轉行務農的他說，用照護家人的心來照顧這群洋蔥子女，以田間管理克服不利的氣候，讓消費者吃得安心，也是功德一件。

今年恆春半島地區洋蔥，因暖冬氣候影響，不僅大球的比例平均降至3成，整體產量也減少約2成，雖然量減，但價格較去年大豐收平穩，目前莖球直徑8至10公分的大球每15公斤裝230元、莖球直徑7至8公分的中球每15公斤裝180元、莖球直徑6至7公分的小球每15公斤裝100元；王承志洋蔥大球產量達6成，加上有產銷履掛保證，價格也高過市場價。

王承志說，種洋蔥近30年來，碰到價格起落不足為奇，但品質一定要顧好，病蟲害防治聽從專家建議用藥，肥培田間管理更重要，每天巡田觀察，氣溫太高要適時補充水分，今年大球比率達6成，較別人田間比率高，自認是「多一分耕耘，多一分收穫」；以他年輕時當廚師的經驗，恆春洋蔥比進口洋蔥多了分濃郁辛辣氣味，且肉質紮實，口感細緻綿密，值得用心栽植，政府推動產銷履歷認證，正符合他重視食品的理念。