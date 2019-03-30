以「和」解決義大二期不怕被批圖利 韓國瑜：問心無愧

2019-03-30 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



最新出版的遠見雜誌專訪高雄市長韓國瑜，其中有關義大世界二期的處理方式，韓國瑜強調「和 」，並尋求人民、企業和政府雙贏。他還說3年前看台北大巨蛋，曾用「和」的道理告訴台北市長柯文哲，人民需要個運動場、政府需要稅收、企業界需要賺錢。

遠見雜誌問到義大世界二期卡關8年，韓國瑜打算怎麼處理這個僵局？韓國瑜表示，目前的發展是義大輸、政府輸、人民也輸，現在官司判下來，高市府敗訴，要賠義大200多億元；市府希望和氣生財，希望找到3贏：義大贏、政府贏，人民也贏。

他說，面對義大案，大可以說跟他無關，那是過去政府留下來的，他也可以一肩挑，這要看自己怎麼取捨，至少他的理念認為最好讓大家都贏，他又不貪汙，能做的事就是對企業、人民有利，何怕之有？所以，義大的發展，一定是個「和」字，沒有第二條路。

韓國瑜說，他看台北大巨蛋的發展，感觸很多，3年前他也告訴柯文哲，不能那樣做，政府沒有贏、遠雄沒有贏、人民也沒有贏，人民需要個運動場、政府需要稅收、企業界需要賺錢；政府就執行公權力，大家都可以找一個和。

義大案如果用「和」的原則解決，會不會擔心被批圖利財團？韓國瑜表示，現在他身上被扣上的「罪名」可不止圖利，還有一年365天有300天喝醉酒、上班3天請假16天…等等，他也知道，一幫企業界做點事，一定會被扣上圖利罪名，重點是他問心無愧。