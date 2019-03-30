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高雄內門宋江陣嘉年華會揭幕 韓國瑜披火鶴甲「上陣」

2019-03-30 20:32聯合報 記者王昭月╱即時報導

2019高雄內門宋江陣嘉年華活動今晚開幕，擔任藝陣總指揮的韓國瑜市長穿上「火鶴甲」，從96歲傳藝大師何國昭手中接下大會旗，宣示活動起跑，立委許淑華更跨刀助陣扮演「火鶴女俠」 傳送陣頭英雄榜，進行參賽藝陣總點名，全場士氣高昂，為一連9天的高雄內門宋江陣活動熱鬧揭開序幕。

高雄內門宋江陣系列活動今年輪由內門順賢宮主辦，下午舉辦預賽，由龍華、台北市立大學、大葉大學等4校先行登場「拚陣」。晚間盛大開幕，一口氣串聯九天民俗技藝團、台北鐵四帝TSD文化藝術團、台南大學校友創意宋江陣及台中大甲鎮瀾宮大甲媽祖哨角隊表演共同開場，融合陣頭、武術、街舞、家將、藝陣、太鼓，新舊並陳，別開生面。

今年的藝陣交流陣容，非僅有陸軍八軍團龍陣、台灣振宗藝術團、內 門區各校宋江陣，還有與內門交流多年的廈門翔安宋江陣等知名陣頭共襄盛舉。

高雄市長韓國瑜表示，宋江陣從明朝至今將近500年，從福建少林寺就將研發此陣，結合武術舞蹈創意及保鄉衛國的精神，至今內門地區熱心人士出錢出力保存這麼好的文化傳統，他十分感佩。但他也有感而發地說，老祖宗留下與人類健康、命運及安全有關的「3寶」（中醫藥、命理風水及武術、拳術)，但後人卻當垃圾不予珍惜，近十年才發現這三寶有不可破的道理在。

高雄宋江陣近11年努力復振有成，韓國瑜承諾，高雄市政府一定會做內門宋江陣有力的後盾，讓傳統文化發揚光大。

今年宋江陣以「高雄陣成功」，自許是全台結陣合作的大平台，開幕典禮，高齡96歲的藝陣薪傳獎大師何國昭親授大會旗與火鶴甲給擔任藝陣總指揮的市長韓國瑜，期勉「鬥陣成功」！壓軸時刻，包括順賢宮主委等人黃富義主委等人敲鑼三響，所有藝陣高舉兵器共同祈願，鄭重宣布2019高雄內門宋江陣活動開鑼。最讓全場驚喜的是立法委員許淑華，這次她沒扮神力女超人，而改以 「火鶴女俠」現身，雖然只是快閃傳遞英雄榜，卻也成為開幕典禮一 大「嬌點」。

擔任藝陣總指揮的韓國瑜市長穿上「火鶴甲」從96歲傳藝大師何國昭手中接下大會旗，宣...
擔任藝陣總指揮的韓國瑜市長穿上「火鶴甲」從96歲傳藝大師何國昭手中接下大會旗，宣示活動起跑。記者王昭月／攝影
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高雄內門宋江活動，開幕晚會結合九天民俗技藝團、台北鐵四帝TSD文化藝術團、台南大...
高雄內門宋江活動，開幕晚會結合九天民俗技藝團、台北鐵四帝TSD文化藝術團、台南大學校友創意宋江陣及台中大甲鎮瀾宮大甲媽祖哨角隊共同表演。記者王昭月／攝影
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2019高雄內門宋江創意大賽今午登場，參賽隊伍使出渾身解數，結合創意大展功夫。記...
2019高雄內門宋江創意大賽今午登場，參賽隊伍使出渾身解數，結合創意大展功夫。記者王昭月／攝影
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2019高雄內門宋江創意大賽今天盛大登場。記者王昭月／攝影
2019高雄內門宋江創意大賽今天盛大登場。記者王昭月／攝影
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首度為高雄宋江陣活動揭幕的高雄市長韓國瑜，穿上特製的火鶴甲，除行銷內門宋江陣，也...
首度為高雄宋江陣活動揭幕的高雄市長韓國瑜，穿上特製的火鶴甲，除行銷內門宋江陣，也行銷火鶴花。記者王昭月／攝影
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立委許淑華為2019高雄內門宋江陣嘉年華活動跨刀，這次不扮神力女超人，改扮「火鶴...
立委許淑華為2019高雄內門宋江陣嘉年華活動跨刀，這次不扮神力女超人，改扮「火鶴女俠」。記者王昭月／攝影
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