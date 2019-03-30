高雄內門宋江陣嘉年華會揭幕 韓國瑜披火鶴甲「上陣」

2019-03-30 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



2019高雄內門宋江陣嘉年華活動今晚開幕，擔任藝陣總指揮的韓國瑜市長穿上「火鶴甲」，從96歲傳藝大師何國昭手中接下大會旗，宣示活動起跑，立委許淑華更跨刀助陣扮演「火鶴女俠」 傳送陣頭英雄榜，進行參賽藝陣總點名，全場士氣高昂，為一連9天的高雄內門宋江陣活動熱鬧揭開序幕。

高雄內門宋江陣系列活動今年輪由內門順賢宮主辦，下午舉辦預賽，由龍華、台北市立大學、大葉大學等4校先行登場「拚陣」。晚間盛大開幕，一口氣串聯九天民俗技藝團、台北鐵四帝TSD文化藝術團、台南大學校友創意宋江陣及台中大甲鎮瀾宮大甲媽祖哨角隊表演共同開場，融合陣頭、武術、街舞、家將、藝陣、太鼓，新舊並陳，別開生面。

今年的藝陣交流陣容，非僅有陸軍八軍團龍陣、台灣振宗藝術團、內 門區各校宋江陣，還有與內門交流多年的廈門翔安宋江陣等知名陣頭共襄盛舉。

高雄市長韓國瑜表示，宋江陣從明朝至今將近500年，從福建少林寺就將研發此陣，結合武術舞蹈創意及保鄉衛國的精神，至今內門地區熱心人士出錢出力保存這麼好的文化傳統，他十分感佩。但他也有感而發地說，老祖宗留下與人類健康、命運及安全有關的「3寶」（中醫藥、命理風水及武術、拳術)，但後人卻當垃圾不予珍惜，近十年才發現這三寶有不可破的道理在。

高雄宋江陣近11年努力復振有成，韓國瑜承諾，高雄市政府一定會做內門宋江陣有力的後盾，讓傳統文化發揚光大。