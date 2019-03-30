公益彩券盈餘這麼用 參與民眾笑摃龜很值得

2019-03-30 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣政府社會處在今天在潮州社福園區舉辦「家庭樸食日~市集輕旅行」，現場安排多元創意社福市集及親子DIY家庭同樂活動，讓上千大小朋友度過開心的周末；多位民眾得知該活動是運用公益彩券盈餘分配基金辦理時，不約而同笑說，他們都是樂透彩的忠實顧客，看到盈餘這麼用，為家庭親子帶來歡笑，摃龜很值得。

縣府社會處說，為讓社區民眾體驗純樸、自然的生活，增進親子親密正向關係，今天的活動運用園區芒果樹及客家傳統藍染，手作芒果青、染布、多肉植物、親子陶瓷黏土等，展現園區的百年歷史意境，運用在地素材，親子一同發揮創意，染出獨具特色小方巾， 還結合在地小農、文創等攤商，帶給社區民眾近便性的去處。

社會處說，潮州社福園區的「創意美食、親子好玩、幸福安居」的祕探之旅，融入在地文化元素，讓家庭親子多了一個遊憩好去處，讓民眾看見從未有的多元活潑元素，也活絡在地市集及文創藝術表演團體群聚，吸引不少外地民眾來參與。