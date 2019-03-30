澎湖縣長客串拍賣官 拉抬再生家具買氣

2019-03-30 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



澎湖縣長賴峰偉客串再生家具拍賣官，親自叫賣，拉抬買氣。圖／澎湖縣政府提供 分享 facebook 澎湖縣環保局再生工坊今天在馬公市烏崁里，舉辦再生家具拍賣活動。縣長賴峰偉客串拍賣官，親自叫賣衣櫥、單人床，為現場活動炒熱氣氛，拉抬買氣，最終標出104件商品，拍賣所得15萬3千3百元。

賴峰偉表示，資源回收再利用，減少垃圾量是愛護地球的最佳方式。再生工坊收集各地民眾丟棄的家具，經過師傅巧手妝點，再創價值，不但物美價廉，又有品質保證。他鼓勵民眾響應資源回收再利用，以行動支持環保。

澎湖縣環保局表示，再生工坊為提升再生家具的品質，木工施作手法相當細膩，像有些小木椅就以卡榫方式施作，不同於打釘方式，挑選品質較好的木心板等材料，與市售很多密集板家具材質不同，密集板遇水會膨脹，價格較便宜。

今天的再生工坊拍賣會，總計拍賣衣櫃、矮櫃、鞋櫃、桌椅、斗櫃、床組、信箱、存錢筒、麻將桌等135件的再生家具，供民眾競標。並由前副議長許南豐擔任主拍賣官，一早就吸引許多鄉親前往競標選購，搶手商品喊價聲此起彼落。