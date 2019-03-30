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全國漆彈大作戰千人開打 團隊合作拚快速致敵

2019-03-30 18:42聯合報 記者徐如宜╱即時報導

來賓也下場打娛樂賽。記者徐如宜／攝影
來賓也下場打娛樂賽。記者徐如宜／攝影
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「2019校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」今天在高雄社教館開打，全國近千名漆彈好手報名參賽交流戰術。大專組由台南應用科大A隊奪冠，高中組第一名是大德工商A隊。

全國漆彈大作戰由高雄市政府教育局、社教館及高雄市漆彈推廣協會主辦，小港醫院協辦，智崴全球公司、承隆國際公司、尚青雲端整合行銷公司、昇達没資控股公司、小港區農會、中油、中鋼、台船等在地企業贊助。

高雄市教育局副局長陳佩汝蒞場為「外籍兵團」VS.「校長隊」VS.「府會隊」娛樂賽，鳴笛開戰。「府會隊」由社教館長沈坤佑領軍，隊員有奇窯學堂李志勇、教育局會計室主任朱裕祥、中鋼公司魏志瑋與林建邦。雖然「府會隊」比「外籍兵團A」平均年齡大許多，但身手矯健，發揮職場上奮勇向上的精神，快速制敵，取得二戰二勝。

第二輪則由「校長隊」戰「外籍兵團B」，「校長隊」成員包括中山國中校長田佳立、小港高中校長陳建民、英明國中校長徐東弘、扶輪社主委郭大誠與施富川。外籍兵團則有法國、印尼、荷蘭、義大利、巴西、立陶宛、比利時、波蘭，選手大都是第一次接觸漆彈，雖被打到很痛，但覺得很好玩有趣。

今年參賽選手來自新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣，大會為鼓勵漆彈新秀踴躍參戰，積極奪冠，規定去年前三名隊伍選手若組隊參加今年比賽，必須重新組隊，且同隊選手不得超過2名曾獲去年前三名各組獎項者。

大專組成績如下：第一名「台南應用科大A隊」、第二名「台灣黑熊隊」、第三名「台南應用科大B隊。

高中組成績如下：第一名「大德工商A隊」、第二名「神槍手隊」、第三名「徐匯高中隊」、第四名「Bravo隊」。另第五名4隊並列，分別為「大家平安隊」、「第6小隊」、「玉山高中B隊」、「阿拉花瓜隊」。

「全國漆彈大作戰」在高雄社教館開打。記者徐如宜／攝影
「全國漆彈大作戰」在高雄社教館開打。記者徐如宜／攝影
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「2019校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」在高雄社教館開打。記者徐如宜／攝影
「2019校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」在高雄社教館開打。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局

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