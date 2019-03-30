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藤枝森林遊樂區封園10年終於重開 遊客踏上林道心悸動

2019-03-30 18:07聯合報 記者王昭月╱即時報導

封園近10年的桃源區藤枝國家森林遊樂區，3月31日將重新開園，屏東林區管理處今天邀請部落居民及遊客舉辦入山儀式共同祈福，祈祝試營運期間一切順利，不少遊客重新踏上藤枝林下步道，心情悸動不已。

藤枝國家森林遊樂區2009年間遭到莫拉克颱風侵襲，聯外道路中斷，遊客無法親近，時隔近10年的等待，終於盼到重新開園的日子，

屏東林管處在藤枝國家森林遊樂區開園前夕，舉辦入山祈福盛典，在寶山社區發展協會理事長曾春桂清亮吟唱聲遭，引領首批遊客向山林報告即將入山，請求祖靈護佑，一行人接著由森林志工引導前往藤枝林下步道，一路走到園區入口。

屏東林管處表示，藤枝聯外道路歷經多次颱風豪雨災害，目前僅有便道可供通行，未來3個月試營運期間，遊客需經便道前段約300公尺進入藤枝林下步道，全程需以步行方式入園。更提醒，便道前段及林下步道前半段多為陡坡，遊客務必衡量自身的體能狀況。

桃源區長謝英雄表示，道路交通安全是園區最重要的命脈，期待藤枝重新開園後，能將寶山二集團、櫻花公園及藤枝園區串聯起來，帶動週邊觀光產業。

屏東林管處表示，藤枝國家森林遊樂區試營運期間會實施總量管制，未申請入園憑證者請勿入園。即起到4月29日，林管處也會與高雄市計程車觀光發展協會合作，提供自二集團櫻花公園至18公里處的付費計程車共乘接駁服務，共乘5人以上每人收費50元。

藤枝國家森林遊樂區災後至今，僅便道可供通行，屏東林管處提醒，便道前段及林下步道前...
藤枝國家森林遊樂區災後至今，僅便道可供通行，屏東林管處提醒，便道前段及林下步道前半段多為陡坡，遊客務必衡量自身的體能狀況。記者王昭月／攝影
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封園近10年的桃源區藤枝國家森林遊樂區明天將重新開園，屏東林區管理處今天邀請部落...
封園近10年的桃源區藤枝國家森林遊樂區明天將重新開園，屏東林區管理處今天邀請部落居民及遊客舉辦入山儀式共同祈福，祈祝試營運期間一切順利。記者王昭月／攝影
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封園近10年的桃源區藤枝國家森林遊樂區今天將重新開園。記者王昭月／攝影
封園近10年的桃源區藤枝國家森林遊樂區今天將重新開園。記者王昭月／攝影
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